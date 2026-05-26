Ο Μέσι έγινε αλλαγή στο τελευταίο ματς του MLS πριν το Μουντιάλ 2026.

Η εικόνα του Λιονέλ Μέσι αποχωρεί στο 73ο λεπτό του ματς της Inter Miami με την Philadelphia Union- το τελευταίο του MLS πριν από το Μουντιάλ 2026- προκάλεσε καρδιοχτύπι στους υποστηρικτές της Αργεντινής, ενόψει του μεγάλου ποδοσφαιρικού ραντεβού.

Ο υπηρεσιακός προπονητής της Inter Miami, Γκιγέρμο Όγιος, ήταν καθησυχαστικός στη συνέντευξη Τύπου μετά το ματς, πως δεν πρόκειται για σοβαρό τραυματισμό, ενώ και η σημερινή ανακοίνωση του συλλόγου για την αρχική διάγνωση φαίνεται να επιβεβαιώνει αυτές τις εκτιμήσεις.

Οι εξετάσεις έδειξαν υπερφόρτωση η οποία σχετίζεται με μυική κόπωση στον οπίσθιο μηριαίο του Αργεντινού σταρ. Όσο για την επάνοδό του, η Inter Miami δεν την προσδιορίζει χρονικά, αναφέροντας μόνο ότι θα εξαρτηθεί από την πρόοδο που θα καταγράψει ο Μέσι.

Στο Μουντιάλ 2026 η Αργεντινή υπερασπίζεται τον τίτλο της παγκόσμιας πρωταθλήτριας. Στη φάση των ομίλων θα κάνει πρεμιέρα κόντρα στην Αλγερία (16/6) και θα ακολουθήσουν τα ματς με την Αυστρία και την Ιορδανία. Επίσης, η Αργεντινή θα παίξει δύο φιλικά ματς επί αμερικανικού εδάφους, με την Ονδούρα (6/6) και την Ισλανδία (9/6).

Η ανακοίνωση της Inter Miami για τον Λιονέλ Μέσι

«Ο αρχηγός της Inter Miami αναγκάστηκε να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο, κατά τη διάρκεια του ματς εναντίον της Philadelphia Union, λόγω σωματικής δυσφορίας.

Αφού υποβλήθηκε σε περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις, η αρχική διάγνωση δείχνει υπερφόρτωση που σχετίζεται με μυική κόπωση στον αριστερό οπίσθιο μηριαίο.

Το χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή του στη σωματική δραστηριότητα θα εξαρτηθεί από την κλινική και λειτουργική πρόοδό του».