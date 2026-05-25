Η Τεχεράνη περιμένει ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα με τις βίζες για το Μουντιάλ 2026.

Στο Μεξικό και όχι επί αμερικανικού εδάφους θα μείνει η εθνική ομάδα του Ιράν κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ 2026, παρότι είναι προγραμματισμένο να παίξει στις ΗΠΑ και τα τρία ματς της φάσης των ομίλων.

Η πρόεδρος του Μεξικό, Κλαούντια Σέινμπαουμ, δήλωσε πως η κυβέρνησή της συμφώνησε να μείνει στη χώρα το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα του Ιράν, κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου και πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ δεν ήθελαν να φιλοξενήσουν την ομάδα.

Η FIFA προσέγγισε τη μεξικανική κυβέρνηση, αφού οι ΗΠΑ είπαν ότι δεν θέλουν να μείνει επί αμερικανικού εδάφους η ιρανική ομάδα κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ, δήλωσε η Σέινμπαουμ. «Δεν έχουμε λόγο να τους αρνηθούμε τη δυνατότητα να μείνουν στο Μεξικό», είπε, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Το Σάββατο, ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας του Ιράν, Μεχντί Τατζ, δήλωσε πως η βάση της ομάδας θα μεταφερθεί από την Αριζόνα, στη μεξικανική πόλη Τιχουάνα- στα σύνορα με τις ΗΠΑ. Αυτό, συμπλήρωσε, θα βοηθήσει να αποφευχθούν επιπλοκές που σχετίζονται με τη βίζα. Σύμφωνα με το πρόγραμμα του Μουντιάλ 2026, το Ιράν θα αντιμετωπίσει τη Νέα Ζηλανδία (15/6) και το Βέλγιο (21/6) στο Λος Άντζελες, ενώ στη συνέχεια θα παίξει με την Αίγυπτο στο Σιάτλ (26/6).

Ο Ιρανός υπουργός Αθλητισμού, Αχμάντ Ντονιαμάλι, δήλωσε πως η FIFA τους έχει υποσχεθεί ότι η ομάδα θα πάρει βίαζα για τις ΗΠΑ, παρά τον πόλεμο. «Ο πρόεδρος της FIFA μας υποσχέθηκε ότι όλοι οι παίκτες μας θα πάρουν βίζα. Δεν υπάρχει λόγος να μη γίνει αυτό», δήλωσε, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ISNA.

«Ελπίζω πως θα τηρηθούν όλες οι προϋποθέσεις ώστε η εθνική ομάδα να μπορέσει να συμμετάσχει στο τουρνουά με ηρεμία και τάξη», πρόσθεσε και υπογράμμισε πως οι διοργανωτές του Μουντιάλ είναι υποχρεωμένοι να δώσουν βίζα σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες. «Στο Μεξικό, η ιρανική εθνική ομάδα αναμένεται να πάρει βίζες πολλαπλών εισόδων από τις ΗΠΑ», δήλωσε ακόμα ο Ντονιαμάλι.

Πηγή: Reuters