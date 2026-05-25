Το ετήσιο προσκύνημα Χατζ στη Μέκκα, ένας από τους Πέντε Πυλώνες του Ισλάμ, ξεκίνησε επίσημα τη Δευτέρα.

Περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριο προσκυνητές έχουν φτάσει στη Σαουδική Αραβία από το εξωτερικό, δήλωσε την Παρασκευή ο Σαλέχ μπιν Σάαντ Αλ-Μουράμπα, διοικητής των δυνάμεων διαβατηρίων του Χατζ. Οι πιστοί συρρέουν στη χώρα για το Χατζ με φόντο μια εύθραυστη εκεχειρία στον πόλεμο του Ιράν και τις σχετικές περιφερειακές εντάσεις.

Τυπικά την πρώτη ημέρα, πολλοί προσκυνητές στη Μέκκα συγκεντρώνονται σε ένα τεράστιο καμπ με σκηνές στην κοντινή έρημο. Πριν από αυτό, οι προσκυνητές περιστρέφονται γύρω από την Κάαμπα σε σχήμα κύβου στο Μεγάλο Τζαμί με αποπνικτικές θερμοκρασίες. Για τους προσκυνητές, το Χατζ μπορεί να είναι μια βαθιά συγκινητική πνευματική εμπειρία και μια ευκαιρία να αναζητήσουν τη συγχώρεση του Θεού και τη διαγραφή των αμαρτιών του παρελθόντος. Οι προσκυνητές εκτελούν τις τελετουργίες του Χατζ για αρκετές ημέρες.

Πολλοί Μουσουλμάνοι περνούν χρόνια ελπίζοντας και προσεύχοντας να πραγματοποιήσουν μια μέρα το Χατζ. Είναι μία υποχρέωση που κάθε Μουσουλμάνος καλείται να εκπληρώσει τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του, εφόσον είναι υγιής.

Οι Μουσουλμάνοι αψηφούν την έντονη ζέστη για να εκτελέσουν θρησκευτικές τελετουργίες, πολλοί προσκυνητές χρησιμοποιούν ομπρέλες για σκιά και κρατούν φορητούς ανεμιστήρες. Εθελοντές μοιράζουν μπουκάλια νερού για να τους βοηθήσουν να παραμείνουν ενυδατωμένοι και οι οπαδοί ψεκάζονται με νερό.

Το Χατζ συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό Μουσουλμάνων από διαφορετικές φυλές, εθνικότητες, γλώσσες και οικονομικές τάξεις, δημιουργώντας ένα αίσθημα ενότητας για πολλούς.Με την αβεβαιότητα και τις παγκόσμιες ανησυχίες σε υψηλά επίπεδα, οι αρχές στην Ινδονησία, όπου ζει ο μεγαλύτερος μουσουλμανικός πληθυσμός στον κόσμο, έχουν δώσει έμφαση στον σχεδιασμό έκτακτης ανάγκης για το προσκύνημα κατά την περίοδο του Χατζ και έχουν εκδώσει οδηγίες για να διασφαλίσουν ότι τα πρόσθετα έξοδα ταξιδιού δεν θα μετακυλιστούν στους Ινδονήσιους προσκυνητές.

Στην Ινδία, όπου ζει μια μεγάλη μουσουλμανική μειονότητα, ο σχεδιασμός του προσκυνήματος προχώρησε σε μεγάλο βαθμό κανονικά, αλλά οι υψηλές τιμές των καυσίμων έχουν αυξήσει το κόστος ταξιδιού για τους προσκυνητές.

Την Τρίτη, σε αυτό που θεωρείται η κορύφωση του προσκυνήματος, οι προσκυνητές θα σταθούν στην πεδιάδα του Αραφάτ, όπου θα δοξάσουν τον Θεό, θα ζητήσουν συγχώρεση και θα κάνουν δεήσεις.

Με πληροφορίες του Associated Press