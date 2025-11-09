Η αυξημένη κίνηση στα δρομολόγια των πλοίων επιβεβαιώνει το μεγάλο ενδιαφέρον για τον εορτασμό που αποτελεί σημαντικό θρησκευτικό γεγονός για το νησί.

Σήμερα είναι η γιορτή Αγίου Νεκταρίου στην Αίγινα, όπου χιλιάδες πιστοί από όλη την Ελλάδα αλλά και τα Βαλκάνια κατέφτασαν για να προσκυνήσουν.

Από νωρίς το πρωί, τα πλοία προς την Αίγινα ήταν γεμάτα με επισκέπτες που ήθελαν να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις για τον Άγιο Νεκτάριο.

Ο καπετάνιος του πλοίου «Ποσειδώνας», Βασίλης Παχουπός, τόνισε τη σημασία της ημέρας για το νησί και την ευρεία προσέλευση κόσμου από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το κλίμα των εορτασμών διατηρείται όλη την εβδομάδα και αναμένεται να συνεχιστεί, καθώς πολλοί προσκυνητές επιθυμούν να τιμήσουν τον Άγιο Νεκτάριο.

Ο καιρός ήταν ηλιόλουστος, δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες για τη λιτάνευση της Αγίας Κάρας, της Ιεράς Εικόνας και των Τιμίων Λειψάνων του Αγίου Νεκταρίου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η πομπή ξεκίνησε από το Δημοτικό Στάδιο Αίγινας και διέσχισε τους δρόμους του ιστορικού κέντρου και την παραλία του νησιού. Συμμετείχαν η φιλαρμονική του Μουσικού Συλλόγου Αίγινας (ΜΟΥΣΑ), μαθητές και εκπαιδευτικοί τοπικών σχολείων, καθώς και προσκόποι του 1ου Συστήματος Ναυτοπροσκόπων Αίγινας.Παρόντες στην ακολουθία ήταν επίσης η φιλαρμονική του Λιμενικού Σώματος, αρχιερείς, η ηγουμένη Τιμοθέη με σπουδαστές της Ριζαρείου, καθώς και άντρες του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Αίγινας, ναύτες από τη ναυτική βάση του Τούρλου και μέλη της Ομάδας Εκτάκτων Αναγκών Αίγινας.

Η συνοδεία κρατούσε με ευλάβεια την Ιερά Κάρα, τα Τίμια Λείψανα και την εικόνα του Αγίου Νεκταρίου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-de44u8quh109?integrationId=40599y14juihe6ly}

Τις θρησκευτικές εκδηλώσεις τίμησαν με την παρουσία τους ο δήμαρχος Αίγινας, κ. Γιάννης Ζορμπάς, και ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Κώστας Κατσαφάδος, υπογραμμίζοντας τη σημασία του εορτασμού για την τοπική κοινωνία και την ευρύτερη περιοχή.