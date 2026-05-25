Τα πρώτα στοιχεία για τη σεισμική δόνηση.

Σεισμός σημειώθηκε στην Ηλεία λίγο πριν τις 22:00 της Δευτέρας.

Συγκεκριμένα, δόνηση μεγέθους 3,9 Ρίχτερ- σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου- καταγράφηκε στις 21:50.

Το επίκεντρο εντοπίστηκε 9 χιλιόμετρα δυτικά- βορειοδυτικά της Εφύρας Ηλείας και το εστιακό βάθος ήταν 5 χιλιόμετρα.

EMSC: 4 Ρίχτερ ο σεισμός

Το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο εκτιμά το μέγεθος του σεισμού σε 4 Ρίχτερ, με το επίκεντρο 14 χιλιόμετρα βόρεια- βορειοανατολικά της Αμαλιάδας.

