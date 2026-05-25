Συνεχίζεται η προανάκριση για την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της 3χρονης στα Χανιά.

Παράταση κράτησης για την μητέρα και τον πατέρα της 3χρονης που δίνει μάχη για τη ζωή της στη ΜΕΘ παίδων του ΠΑΓΝΗ, αποφασίσε το δικαστήριο μέχρι να μπει στα πραγματικά περιστατικά της σκοτεινής υπόθεσης στα Χανιά που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο.

Η προανάκριση συνεχίζεται ως προς την απόπειρα ανθρωποκτονίας, καθώς η 25χρονη έχει πει αλλεπαλληλα ψέμματα σε σχέση με τον ΑΜΚΑ της, τα προσωπικά της στοιχεία, τις εγκυμοσύνες και τους τοκετούς της. «Μας έχετε πει ένα κάρο ψέματα» της είπε χαρακτηριστικά ο Εισαγγελέας της Έδρας σύμφωνα με το zarpanews.gr, όταν η 25χρονη κατηγόρησε την αστυνομία ότι δεν την άφησε να επικοινωνήσει με δικηγόρο.

Στο μεταξύ, τρια παιδιά της, 8 και 6 ετών και 10 μηνών, φιλοξενούνται στο γενικό νοσοκομείο Χανίων. Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο να γίνει τεστ DNA προκειμένου να ανιχνευθεί η συγγένεια μεταξύ όλων, καθώς στο ΑΜΚΑ που έδωσε η 25χρονη εμφανίζεται άλλος αριθμός παιδιών και άλλες ηλικίες.

Μάλιστα, η κατηγορούμενη φέρεται να δήλωσε ότι τα δύο της παιδιά πέθαναν στον θηλασμό, προκειμένου να δικαιολογήσει την ασυμφωνία.

Την ίδια ώρα, προθεσμία για να δικαστεί την Τετάρτη (27/05) στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Χανίων έλαβε και ο 25χρονος σύντροφος και πατέρας της 3χρονης, ο οποίος παραπέμφθηκε επειδή δεν έχει νόμιμα έγγραφα παραμονής στη χώρα. Ο 25χρονος παρουσιάστηκε στο δικαστήριο με διερμηνέα.

