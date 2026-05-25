Σε δύο περιπτώσεις έπεσε… έξω ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι ένας μικρός «φιλόσοφος» του Χ, όπου αναρτά διάφορα «αποφθέγματα». Τα θυμάται όλα; Όχι, όπως αποδείχθηκε.

Στο περιθώριο του Roland Garros, ο 27χρονος τενίστας κλήθηκε να μαντέψει ποιες από τις αναρτήσεις που θα του διάβαζαν είναι δικές του και ποιες όχι. Το σκορ του ήταν 4 στα 6.

«Είναι δικό μου», είπε με απόλυτη βεβαιότητα για το τέταρτο tweet που του διάβασαν. «Είναι fake» τον ενημέρωσαν, προς μεγάλη έκπληξή του. «Περίμενε, μπορείς να το διαβάσεις; Έχω γράψει κάτι παρόμοιο, με ξεγέλασες...», σχολίασε.

Για την πέμπτη ανάρτηση δήλωσε πως δεν ήταν δική του. Πάλι λάθος. Ήταν κάτι που είχε αναρτήσει ο ίδιος στο Χ. «Δεν έχω ελέγξει το Twitter μου εδώ και λίγο καιρό, είναι όλα προγραμματισμένα, οπότε δεν τα θυμάμαι», αστειεύτηκε.

{https://x.com/stefanos/status/2058941035254792238}

Αύριο, Τρίτη, κάνουν πρεμιέρα στο Roland Garros τόσο ο Στέφανος Τσιτσιπάς, όσο και η Μαρία Σάκκαρη, που θα αντιμετωπίσουν τον Γάλλο Αλεξάντρ Μουλέρ και την Τσέχα Λίντα Νόσκοβα αντίστοιχα.