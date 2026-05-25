Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν διέταξε τη Δευτέρα την αποκατάσταση του ίντερνετ στο επίπεδο που ίσχυε πριν από το ξέσπασμα των διαδηλώσεων στη χώρα τον Ιανουάριο, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Mehr.

Οι διαδηλώσεις σε εθνικό επίπεδο σάρωσαν το Ιράν στα τέλη Δεκεμβρίου και κλιμακώθηκαν τον Ιανουάριο μετά από μια απότομη υποτίμηση του ριάλ έναντι του δολαρίου εν μέσω αυξανόμενης οικονομικής πίεσης. Οι αρχές επέβαλαν ευρείς περιορισμούς στο διαδίκτυο και προσωρινά lockdown σε εθνικό επίπεδο κατά τη διάρκεια των αναταραχών, σε μια προσπάθεια να περιορίσουν τις επικοινωνίες και τη διάδοση περιεχομένου που σχετίζεται με τις διαμαρτυρίες.

Ιρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι 3.117 άνθρωποι σκοτώθηκαν στις διαμαρτυρίες, ενώ ορισμένες οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν εκτιμήσει τον αριθμό των νεκρών σε έως και 7.000.

Οι ιρανικές αρχές έχουν αναγνωρίσει τη δημόσια δυσαρέσκεια, αλλά κατηγόρησαν τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν τις αναταραχές μέσω κυρώσεων και πιέσεων για να υποκινήσουν την αστάθεια που θα δικαιολογούσαν ξένες παρεμβάσεις και αλλαγή καθεστώτος.

Το Fars News, που συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης, αμφισβήτησε νωρίτερα την εξουσία της κυβέρνησης να εκδώσει μια τέτοια εντολή, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση για τον περιορισμό της πρόσβασης στο ίντερνετ ελήφθη από το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας και ως εκ τούτου πρέπει να ανακληθεί από το ίδιο όργανο.

Με πληροφορίες του Anadolu