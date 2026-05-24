Η σχέση της Σακίρα με τη FIFA μετρά σχεδόν δύο δεκαετίες.

Η Σακίρα επιστρέφει δυναμικά στο παγκόσμιο ποδοσφαιρικό προσκήνιο, παρουσιάζοντας το νέο videoclip του επίσημου τραγουδιού για το Μουντιάλ 2026, στο οποίο συμμετέχουν μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Στο νέο οπτικοακουστικό project, εμφανίζονται μεταξύ άλλων οι Μέσι και Εμπαπέ, ενισχύοντας τον διεθνή χαρακτήρα της παραγωγής.

Στο βίντεο η Σακίρα εμφανίζεται να τραγουδά και να χορεύει μέσα σε ποδοσφαιρικό γήπεδο, πλαισιωμένη από δεκάδες χορευτές. Το τραγούδι αποτελεί συνεργασία της με τον Burna Boy και είχε κυκλοφορήσει αρχικά στις 14 Μαΐου.

{https://www.youtube.com/watch?v=fcnDmrtj6Sk}

Εκτός από τους Μέσι και Εμπαπέ, συμμετέχουν επίσης οι Λουίς Ντίας, Βινίσιους Τζούνιορ, Ρόδρι, Τακεφούσα Κούμπο, Σαντιάγκο Χιμένες, Άλφονσο Ντέιβις, Τζαμάλ Μουσιάλα, Κρίστιαν Πούλισικ, Χάρι Κέιν και Έρλινγκ Χάαλαντ.

