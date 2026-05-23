Για την ζωή του αλλά και τις επαγγελματική του πορεία μέχρι σήμερα μίλησε το βράδυ της Παρασκευής 22/5, ο Κώστας Μαρτάκης στον Φάνη Λαμπρόπουλο.

Ο Κώστας Μαρτάκης μέσα σε όλα, ρωτήθηκε και για τη βέρα που φοράει στο χέρι του, με τον ίδιο να εξηγεί πως είναι το «γούρι» που έχουν με την παρέα του.

«Η βέρα είναι δώρο. Το έχουμε λίγοι άνθρωποι στην παρέα μας. Είμαστε κάποιοι άνθρωποι που έχουμε πάρει ο ένας στον άλλον ένα δώρο και είναι το γούρι μας. Αυτή η παρέα με έναν τρόπο είναι εκτός showbiz» εξήγησε ο Κώστας Μαρτάκης.

Επίσης, μίλησε για τη γνωριμία του με την Τζένιφερ Λόπεζ, όταν είχε ανοίξει τη συναυλία της στην Ελλάδα ενώ αναφέρθηκε και στη σύγκριση που γινόταν στην αρχή της καριέρας του με τον Σάκη Ρουβά.

Μιλώντας για τον Σάκη Ρουβά, ο Κώστας Μαρτάκης εξήγησε πως δεν τον ενοχλούσε η σύγκριση μαζί του, αντιθέτως τη θεωρούσε τιμητική.

«Για εμένα ήταν τιμητικό να με συγκρίνουν με κάποιον που είχε καριέρα τόσα χρόνια. Δεν με ενοχλούσε. Έχει τύχει να βρεθούμε από κοντά. Εγώ έχω προσπαθήσει να συνεργαστούμε, αλλά νομίζω πως δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή», είπε.

Στη συνέχεια, ο τραγουδιστής θυμήθηκε τη συνεργασία του με την Τζένιφερ Λόπεζ στο ΟΑΚΑ, αποκαλύπτοντας πως εκείνη ήταν που τον επέλεξε για να ανοίξει τη συναυλία της.

«Άνοιξα τη συναυλία που είχε κάνει όταν είχε έρθει στην Ελλάδα, στο ΟΑΚΑ. Αυτή με διάλεξε. Δεν μου την έπεσε, λίγο μου έπιασε τον πωπό. Είχαμε ανταλλάξει τότε τηλέφωνα, αλλά δεν τόλμησα ποτέ να την πάρω τηλέφωνο. Κάτσε να δούμε αν το έχω. Μου είχε πει ότι ήταν πολύ ωραίο και ένα τραγούδι μου», ανέφερε ο Κώστας Μαρτάκης.