O Κώστας Μαρτάκης παρουσιάζει το video clip του ολοκαίνουργιου τραγουδιού του με τίτλο «Αν» σε σκηνοθεσία Κώστα Γρηγορακάκη.
Ο δημοφιλής τραγουδιστής ερμηνεύει ένα τραγούδι συναισθηματικό, αληθινό, και ερωτικό σε στίχους και μουσική της Αρετής Καρατζά.
Ακολουθώντας τις σκηνοθετικές οδηγίες ο Κώστας Μαρτάκης αναδεικνύει τον δυναμισμό των στίχων και κατορθώνει να μεταφέρει και οπτικά το συναίσθημα του τραγουδιού.
{https://www.youtube.com/watch?v=5xoH9-ekemc}
Μετά τις επιτυχίες «Λόγια Καρφιά» και «Γεια μας» ο Κώστας προσφέρει ακόμα ένα δυνατό τραγούδι από τη Minos EMI, A Universal Music Company.
Κυκλοφορεί σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και streaming υπηρεσίες: https://KostasMartakis.lnk.to/_AN