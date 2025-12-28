Ο Σώτης Βολάνης μίλησε για τη μεγάλη επιτυχία που γνώρισε το τραγούδι «Πόσο μου λείπει».

Η ταυτότητά του γράφει Σωτήρης Σταυρίδης, όμως εμείς τον γνωρίσαμε και τον αγαπήσαμε ως Σώτη Βολάνη.

Ο τραγουδιστής αποκάλυψε στον Κωνσταντίνο Βασάλο πως προέκυψε το καλλιτεχνικό του όνομα: «Με ''βάπτισε'' κάποιος που κάναμε μία συνεργασία στα πρώτα μου βήματα. Έψαχναν ένα καλλιτεχνικό όνομα και μου το έδωσε αυτός».

«Ήταν ωραία τα παιδικά μου χρόνια, αλλά ξενιτιά. Στα 14 μου χρόνια έφυγα στο Βέλγιο ως μουσικός στα μπουζούκια. Δημιουργούσα πολλά χρόνια, μάζευα υλικό και φτάνω να κάνω το όνειρό μου πραγματικότητα, να κάνω μία δισκογραφία δικιά μου».

Η άγνωστη ιστορία πίσω από το τραγούδι «Πόσο μου λείπει»

Ακόμη, μίλησε για τη μεγάλη επιτυχία που γνώρισε το τραγούδι «Πόσο μου λείπει», τις αμέτρητες διασκευές σε άλλες γλώσσες, αλλά και τη δικαστική διαμάχη για την πατρότητα του τραγουδιού.

«Πηγαινοερχόμουν Ελλάδα, τελευταία πήγα στο Ντουμπάι το 2000. Εκεί μου ήρθε το ''Πόσο μου λείπει''. Το όνειρό μου έγινε πραγματικότα. Έκλαιγα, πήγαινα μόνος στην εκκλησία και έλεγε ''τι έκανα''. Μου έλειπαν οι γονείς μου, οι φίλοι μου, οι παρέες μου».

«Έχουμε πρόβλημα με τον Fadel Chaker, λέει ότι είναι δικό του τραγούδι. Έχει πάρει τα δικαιώματα στην Αραβία. Κυνηγάω την υπόθεση δικαστικά, δεν ξέρω τι θα γίνει».

Όπως είπε ο Σώτης Βολάνης, με τα πρώτα του χρήματα αγόρασε σπίτι και αυτοκίνητα. «Αγανάκτησαν οι γονείς μου που αγόραζα αυτοκίνητα. Μπορεί να μου έφευγαν και 600.000 ευρώ, αλλά δεν το μετάνιωσα», είπε.

«Προσπαθώ να είμαι κοντά στον Θεό, γιατί μου έχω δώσει σημάδια. Είχα χάσει κάποια λεφτά μικρός, τα είχα σε σακάκι και το ξέχασα στο ταξί πίσω. Κοιτάω τον ουρανό και λέω ‘Θεέ μου, δώστα μου μία μέρα πίσω’ και μου τα δίνει. Δεν είναι σημάδι αυτό;».

«Δεν έχουμε σχέση με την Πάολα. Είναι όμως ωραία τραγουδίστρια, μου αρέσει», είπε για την καλλιτέχνιδα, με την οποία είχαν συνεργαστεί στο τραγούδι «Γιαγιά και Παππούς».

Ο Σώτης Βολάνης αποκάλυψε πως αυτή την περίοδο είναι δεσμευμένος και δηλώνει πιστός, ενώ μίλησε και για τις συμπεριφορές θαυμασμού που δέχεται από τις θαυμάστριές του.

Αυτό το διάστημα ο Σώτης Βολάνης εμφανίζεται στο Cabana με την Τζένη Κατσίγιαννη, με την οποία είχαν συνυπάρξει στο J2US.