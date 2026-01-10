Τα πράσα είναι πλούσια σε φλαβονοειδή, ιδιαίτερα σε ένα που ονομάζεται καμπφερόλη.

Το πράσο είναι ένα από τα πιο υποτιμημένα λαχανικά της ελληνικής κουζίνας, παρότι διαθέτει σημαντική διατροφική αξία και πολλαπλά οφέλη για την υγεία. Ανήκει στην ίδια οικογένεια με το κρεμμύδι και το σκόρδο και ξεχωρίζει για τη λεπτή γεύση του, αλλά και για την πλούσια σύστασή του σε βιταμίνες, αντιοξειδωτικά και φυτικές ίνες.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η περιεκτικότητά του σε φλαβονοειδή, όπως η καμπφερόλη, που παρουσιάζει αντιοξειδωτική και αντιφλεγμονώδη δράση. Μελέτες δείχνουν ότι τα λαχανικά της οικογένειας Allium, στα οποία ανήκει και το πράσο, συνδέονται με μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης ορισμένων μορφών καρκίνου, όπως του παχέος εντέρου, του στομάχου και του προστάτη, καθώς συμβάλλουν στην προστασία και επιδιόρθωση του DNA διαβάζουμε στο healthstat.gr.

Το πράσο αποτελεί επίσης πολύτιμο σύμμαχο για την υγεία των οστών, χάρη στη βιταμίνη Κ που περιέχει. Η συγκεκριμένη βιταμίνη σχετίζεται με αυξημένη οστική πυκνότητα και μειωμένο κίνδυνο καταγμάτων, ειδικά σε μεγαλύτερες ηλικίες. Παράλληλα, συμβάλλει στη σωστή πήξη του αίματος.

Σημαντικά οφέλη προσφέρει και στην υγεία των ματιών, καθώς περιέχει λουτεΐνη και ζεαξανθίνη, δύο καροτενοειδή που προστατεύουν την όραση και μειώνουν τον κίνδυνο καταρράκτη και εκφύλισης της ωχράς κηλίδας.

Λόγω της χαμηλής θερμιδικής του αξίας και της υψηλής περιεκτικότητάς του σε νερό και φυτικές ίνες, το πράσο βοηθά στη διαχείριση του σωματικού βάρους, καθώς προκαλεί αίσθημα κορεσμού και περιορίζει την υπερκατανάλωση τροφής. Ταυτόχρονα, ενισχύει τη λειτουργία του πεπτικού συστήματος.

Διατροφικά, το πράσο περιέχει βιταμίνη C, βιταμίνες του συμπλέγματος Β, φολικό οξύ, σίδηρο, χαλκό και μαγγάνιο, ενώ είναι πρακτικά χωρίς λιπαρά. Ένα φλιτζάνι μαγειρεμένο πράσο αποδίδει περίπου 50 θερμίδες, καθιστώντας το ιδανική επιλογή για μια ισορροπημένη διατροφή.

Μπορεί να καταναλωθεί τόσο ωμό όσο και μαγειρεμένο, σε σαλάτες, σούπες, πίτες, πουρέδες ή ως συνοδευτικό σε ψάρια και λαχανικά. Το πράσο αποδεικνύει πως τα «ξεχασμένα» τρόφιμα κρύβουν συχνά πολύτιμους διατροφικούς θησαυρούς και αξίζουν μια θέση στο καθημερινό μας τραπέζι.