Oι ερευνητές επικεντρώθηκαν στα ραπανάκια αν και θεωρούν ότι τα ίδια ευρήματα πιθανότατα ισχύουν και για άλλα λαχανικά.

Ειδικοί από το Πανεπιστήμιο του Plymouth εξέδωσαν επείγουσα προειδοποίηση σχετικά με την κατανάλωση λαχανικών, αφού ανακάλυψαν χιλιάδες επικίνδυνα μικροπλαστικά σε αυτά. Στη μελέτη της, η ομάδα των ερευνητών προσπάθησε να κατανοήσει πώς τα μικροπλαστικά απορροφώνται από τα λαχανικά κατά τη διαδικασία της καλλιέργειάς τους.

Έως τώρα γνωρίζαμε ότι τα μικροπλαστικά μπορούν να εισέλθουν στον ανθρώπινο οργανισμό, κυρίως μέσα από τη χρήση πλαστικών αντικειμένων όπως είναι τα δοχεία τροφίμων, τα μπουκάλια νερού κα. Τώρα, οι ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Plymouth ανοίγουν ένα άλλο μεγάλο ζήτημα, σχετικά με τον κίνδυνο που μπορεί να «κρύβουν» τα λαχανικά διαβάζουμε στο healthstat.gr.

Χρησιμοποιώντας ραπανάκια, απέδειξαν πώς τα νανοπλαστικά - μερικά με διάμετρο μόλις ένα εκατομμυριοστό του εκατοστού - μπορούν να εισέλθουν στις ρίζες. Αυτά τα επικίνδυνα σωματίδια μπορούν στη συνέχεια να εξαπλωθούν και να συσσωρευτούν στα βρώσιμα μέρη του φυτού. Ενώ οι ερευνητές επικεντρώθηκαν στα ραπανάκια, λένε ότι τα ίδια ευρήματα πιθανότατα ισχύουν και για άλλα λαχανικά.

«Δεν υπάρχει λόγος να πιστεύουμε ότι αυτό συμβαίνει μόνο στο συγκεκριμένο λαχανικό», προειδοποίησε ο Δρ. Nathaniel Clark, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης. «Υπάρχει η σαφής πιθανότητα τα νανοπλαστικά να απορροφώνται από διάφορα είδη προϊόντων που καλλιεργούνται σε όλο τον κόσμο», πρόσθεσε.

Για να φτάσουν στην ουσία του προβλήματος, οι ερευνητές τοποθέτησαν ραπανάκια σε ένα υδροπονικό σύστημα καλλιέργειας, με τις ρίζες να είναι σε επαφή με ένα διάλυμα που περιείχε μικροπλαστικά σωματίδια.

Μετά από πέντε ημέρες, η ομάδα εξέτασε πόσο βαθιά είχαν διεισδύσει τα σωματίδια στο φυτό. Τα αποτελέσματά τους αποκάλυψαν ότι περίπου το 25% των συσσωρευμένων πλαστικών είχε φτάσει στην βρώσιμη σαρκώδη ρίζα.

Εν τω μεταξύ, το 10% των πλαστικών είχε φτάσει μέχρι τους βλαστούς. «Τα φυτά έχουν ένα στρώμα μέσα στις ρίζες τους που ονομάζεται «Casparian strip» (Κασπαριανή λωρίδα), η οποία θα πρέπει να λειτουργεί ως μια μορφή φίλτρου κατά των σωματιδίων, πολλά από τα οποία μπορεί να είναι επιβλαβή», εξήγησε ο Δρ Clark. «Αυτή είναι η πρώτη φορά που μια μελέτη δείχνει ότι τα νανοπλαστικά σωματίδια θα μπορούσαν να ξεπεράσουν αυτό το φράγμα, με την πιθανότητα να συσσωρευτούν μέσα στα φυτά και να μεταφερθούν, σε οποιονδήποτε τα καταναλώνει», κατέληξε.

Χρησιμοποιώντας παρόμοιες τεχνικές, οι ερευνητές έχουν επίσης βρει στοιχεία για πλαστικά σωματίδια σε διάφορα είδη μαλακίων και ψαριών. «Σε κάποιο βαθμό, αυτά τα ευρήματα δεν θα πρέπει να αποτελούν έκπληξη - άλλωστε, σε όλες τις προηγούμενες εργασίες μας έχουμε βρει μικροπλαστική ρύπανση παντού όπου την έχουμε αναζητήσει», δήλωσε ο καθηγητής Richard Thompson, επικεφαλής συγγραφέας της παρούσας μελέτης. «Ωστόσο, αυτή η μελέτη παρέχει σαφείς ενδείξεις ότι τα σωματίδια στο περιβάλλον μπορούν να συσσωρευτούν όχι μόνο στα θαλασσινά αλλά και στα λαχανικά», ξεκαθάρισε.