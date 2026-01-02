Η φωτιά εκδηλώθηκε περί τη 01:30 (τοπική ώρα· 02:30 ώρα Ελλάδας) την Πέμπτη μέσα στο κατάμεστο μπαρ Le Constellation, στο Κραν Μοντανά, όπου είχαν πάει τουρίστες, ανάμεσά τους πολλοί νέοι, για να γιορτάσουν την Πρωτοχρονιά, σύμφωνα με τις αρχές του καντονιού Βαλέ.

Η έρευνα και η διαδικασία της αναγνώρισης των θυμάτων συνεχίζεται σήμερα, μετά την πυρκαγιά σε μπαρ στο ελβετικό χιονοδρομικό κέντρο Κραν Μοντανά τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς, η οποία προκάλεσε τουλάχιστον σαράντα θανάτους και άλλους εκατό τραυματισμούς, σύμφωνα με τον επικεφαλής της αστυνομίας του καντονιού όπου βρίσκεται.

Έχουν κινητοποιηθεί διάφορα μέσα «για να ταυτοποιηθούν τα θύματα και να δοθούν τα πτώματα στις οικογένειες το ταχύτερο δυνατόν», ανέφερε η Μπεατρίς Πιού, η γενική εισαγγελέας του καντονιού Βαλέ, στη νοτιοδυτική Ελβετία. «Το έργο αυτό μπορεί να συνεχιστεί για αρκετές ημέρες ακόμη», σημείωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας του καντονιού Φρεντερίκ Ζισλέρ.

«Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τους φίλους μας (...) Στο Instagram, στο Facebook, σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα», είπε ανήσυχη η Ελεονόρ, 17 ετών. «Αλλά τίποτα. Καμιά απάντηση. Τηλεφωνήσαμε στους γονείς. Τίποτα. Ούτε καν οι γονείς, δεν ξέρουν».

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν φρικιαστικές σκηνές. Κόσμος προσπαθούσε να σπάσει παράθυρα για να ξεφύγει, άλλοι, με τα σώματά τους να έχουν υποστεί εγκαύματα, έτρεχαν να βγουν έξω.

«Έχουμε καταμετρήσει κάπου σαράντα αποβιώσαντες και κάπου 115 τραυματίες, στην πλειονότητά τους σοβαρά», ανέφερε χθες ο κ. Ζισλέρ, ο επικεφαλής της αστυνομίας του καντονιού.

Χθες βράδυ, εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν, σιωπηλοί, αψηφώντας το πολικό κρύο, μπροστά στο μπαρ, για να αποτίσουν φόρο τιμής στα θύματα.

Οι σημαίες στο ελβετικό ομοσπονδιακό παλάτι θα κυματίζουν μεσίστιες για πέντε ημέρες, γνωστοποίησε χθες ο πρόεδρος της ελβετικής συνομοσπονδίας Γκι Παρμελέν.

Κλιμάκιο αντιμετώπισης κρίσης

Ανάμεσα τους τραυματίες είναι εννιά Γάλλοι, ενώ οκτώ ακόμη υπήκοοι Γαλλίας είναι άγνωστο τι απέγιναν, ανέφερε το Κε ντ’ Ορσέ χθες, ενώ ο επικεφαλής της ιταλικής διπλωματίας Αντόνιο Ταγιάνι ενημέρωσε πως κάπου «δεκαπέντε Ιταλοί» τραυματίστηκαν και περίπου ισάριθμοι αγνοούνται.

Πέντε τραυματίες από τους 112 δεν έχουν ταυτοποιηθεί, σημείωσε χθες βράδυ μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο ο πρεσβευτής της Ιταλίας Τζαν Λορέντζο Κορνάντο.

Οι αρχές προεξοφλούν πως ανάμεσα στους νεκρούς είναι πολλοί αλλοδαποί, αλλά ακόμη δεν έχουν δημοσιοποιήσει τα στοιχεία τους. Οι τραυματίες διακομίστηκαν σε διάφορα νοσοκομεία -- στη Λοζάνη, στη Γενεύη, στη Ζυρίχη, αλλά και σε γειτονικές χώρες, στη Γαλλία και στην Ιταλία.

Συστήθηκε κλιμάκιο αντιμετώπισης της κρίσης στο κέντρο συνεδριάσεων στο Κραν Μοντανά, που επιφορτίστηκε μεταξύ άλλων με την υποδοχή και την παροχή οδηγιών στις οικογένειες.

Διενεργείται έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια της πυρκαγιάς, σύμφωνα με τις αρχές του καντονιού, που πάντως έχουν αποκλείσει το σενάριο να επρόκειτο για επίθεση.

«Το επικρατέστερο σενάριο σήμερα είναι αυτό της γενικευμένης φωτιάς που προκάλεσε έκρηξη», ανέφερε η κ. Πιού.

Συγκλίνουσες πηγές είπαν στο AFP ότι οι ιδιοκτήτες έχουν τη γαλλική υπηκοότητα, πως πρόκειται για ζευγάρι από την Κορσική. Συγγενής τους είπε ότι είναι καλά, αλλά δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία μαζί τους.

Μαρτυρίες που μεταδόθηκαν από ΜΜΕ συγκλίνουν στην ενδεχόμενη αιτία της τραγωδίας. Κατ’ αυτές, είχαν τοποθετηθεί σπινθηριστές (sprinklers) πάνω σε μπουκάλια, που προκάλεσαν φωτιά όταν άγγιξαν την οροφή. Σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, επρόκειτο για «σόου» συνηθισμένο στο συγκεκριμένο μπαρ.

Πώς ξέσπασε η φωτιά

Μάρτυρες είπαν ότι η πυρκαγιά ξέσπασε στις 1:30 π.μ. στο μπαρ Le Constellation της πόλης, αφού βγήκαν βεγγαλικά ή φωτοβολίδες σε μπουκάλια σαμπάνιας. Δύο γυναίκες δήλωσαν στο γαλλικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο BFMTV ότι ένας μπάρμαν κρατούσε μια γυναίκα μέλος του προσωπικού που κρατούσε ένα από τα μπουκάλια.

Οι φλόγες έβαλαν φωτιά στην οροφή. Μέσα σε δευτερόλεπτα η φωτιά είχε εξαπλωθεί, κατακλύζοντας ένα γεμάτο υπόγειο γεμάτο με ανθρώπους που γιόρταζαν την Πρωτοχρονιά. Πολλοί ήταν έφηβοι. Μία από τις γυναίκες περιέγραψε μια αύξηση πλήθους καθώς οι άνθρωποι προσπαθούσαν απεγνωσμένα να ξεφύγουν από μια στενή σκάλα.

Ο Ulysse Brozzo, 16 ετών, εκπαιδευτής σε μια τοπική σχολή σκι, είπε ότι αρκετοί από τους φίλους του βρίσκονταν στο κλαμπ εκείνη την ώρα.

Είπε ότι είχε μιλήσει με μερικούς που ήταν ασφαλείς, αλλά δεν είχε ακόμη ακούσει από άλλους που γνώριζε ότι ήταν μέσα όταν ξέσπασε η πυρκαγιά. Ένας φίλος ενός φίλου βρισκόταν σε κώμα στο νοσοκομείο Sion. «Είναι μια απόλυτη τραγωδία», είπε. «Υπήρχαν εκατοντάδες άνθρωποι μέσα».

Βίντεο που δημοσιεύτηκε από επιζώντες έδειξε τη φωτιά να εκτείνεται ακριβώς πάνω από το μπαρ. Άλλα πλάνα έδειχναν ζοφερές σκηνές με πορτοκαλί φλόγες να υψώνονται από ένα σαλόνι στο ισόγειο και αρκετούς ανθρώπους να κείτονται ακίνητοι στον δρόμο.

Η εισαγγελέας του Valais, Beatrice Pilloud, δήλωσε ότι δεν μπορεί να σχολιάσει αναφορές ότι αναμμένα κεριά είχαν προκαλέσει την πυρκαγιά. «Διεξάγεται έρευνα. Θα προσδιοριστούν οι ακριβείς συνθήκες του συμβάντος», είπε, επιβεβαιώνοντας ότι τα σκαλιά του υπογείου ήταν πολύ στενά. Είπε ότι ήταν πολύ νωρίς για να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με τις εξόδους κινδύνου.

Ο Φρεντερίκ Ζισλέρ, διοικητής της αστυνομίας, δήλωσε ότι οι αξιωματικοί του έφτασαν στο σημείο στις 1:32 π.μ., δύο λεπτά αφότου έλαβαν κλήση έκτακτης ανάγκης. Περιέγραψε την κατάσταση ως «πρωτοφανή». Εκδόθηκε κόκκινος συναγερμός, με πολλαπλές ομάδες πυρόσβεσης, 42 ασθενοφόρα και 13 ελικόπτερα να αποστέλλονται στην περιοχή.

«Η πρώτη τους αποστολή ήταν να παρέχουν φροντίδα στα θύματα... και να τα κατευθύνουν στα διάφορα νοσοκομεία. Οι πυροσβέστες ταυτόχρονα εξασφάλισαν το σημείο», είπε.

Νεαρής ηλικίας τα θύματα

Ο Παρμελέν - μιλώντας στην πρώτη του ημέρα ως νέος αρχηγός κράτους της Ελβετίας - είπε ότι ορισμένοι από αυτούς που επέζησαν ήταν «σοβαρά τραυματισμένοι». Είχαν υποστεί σοβαρά εγκαύματα, καθώς και βλάβες στους πνεύμονές τους. Το πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Λωζάνης δήλωσε ότι νοσηλεύει 22 ασθενείς ηλικίας μεταξύ 16 και 26 ετών.

Η γενική διευθύντρια του νοσοκομείου, Κλερ Σαρμέ, δήλωσε ότι οκτώ από αυτούς ανανήψαν κατά την άφιξή τους. Τώρα νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής και εξειδικευμένης φροντίδας. «Αυτή θα είναι μια μακρά και εντατική διαδικασία, που θα διαρκέσει αρκετές εβδομάδες, ίσως και μήνες», είπε.

Η διευθύντρια του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Λωζάνης, Κλερ Σαρμέ, μιλώντας στην ελβετική εφημερίδα 24 Heures, είπε ότι όλα σχεδόν τα θύματα και οι περισσότεροι τραυματίες είναι ηλικίας από 16 έως 26 ετών. Στις πιο σοβαρές περιπτώσεις, η Σαρμέ υπογράμμισε ότι η ανάρρωση θα είναι «μια μακρά και εντατική διαδικασία, που θα διαρκέσει αρκετές εβδομάδες, ίσως και μήνες».

Πρόσθεσε δε ότι είναι «πολύ νωρίς για να προσδιοριστεί» εάν κάποιος από τους ασθενείς διατρέχει κίνδυνο, λέγοντας ότι η προτεραιότητα ήταν «η υποδοχή ασθενών, η αναγνώρισή τους, η σύνδεσή τους με τις οικογένειές τους και η διασφάλιση ότι η διαδικασία φροντίδας λειτουργεί».

Τι αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν πως τραυματίες έλαβαν τις πρώτες βοήθειες σε αυτοσχέδια κέντρα διαλογής που στήθηκαν σε ένα διπλανό μπαρ και σε ένα υποκατάστημα τράπεζας, ενώ ανέφεραν πως πολλοί τραυματίες υπέφεραν καθώς βγήκαν από τη ζέστη του μπαρ και βρέθηκαν ξαφνικά στην παγωνιά που επικρατούσε έξω.

«Και τότε έβλεπες μονάχα ασθενοφόρα να πηγαινοέρχονται όσο το δυνατόν περισσότερο», δήλωσε ο Ντονιμίν Ντιμπουά, αυτόπτης μάρτυρας των σκηνών χάους και πανικού, καθώς σοροί μεταφέρονταν έξω από το κτίριο.

Την ίδια ώρα, ένας σερβιτόρος σε ένα κοντινό στο μπαρ εστιατόριο, ο οποίος δεν θέλησε να κατονομαστεί, περιέγραψε πως οι πρώτοι διασώστες προσέγγισαν το προσωπικό ζητώντας του να τους δώσει τραπεζομάντιλα προκειμένου να καλύψουν τις σορούς και να τις προστατεύσουν από τα βλέμματα του συγκεντρωμένου πλήθους.

«Γνωρίζω κάποια που ενδεχομένως βρίσκεται μεταξύ των θυμάτων και δεν μπορώ να τη βρω. Ανησυχώ πολύ», δήλωσε η κάτοικος της πόλης Καρίνε Σπρενγκ. «Προσπαθώ να επικοινωνήσω με άλλους ανθρώπους που γνωρίζουν αυτήν τη γυναίκα για να δω εάν είναι ζωντανή».

Το σκηνικό που καταγράφηκε το πρωί, όπου μικρές ομάδες ανθρώπων, ορισμένοι κλαίγοντας και άλλοι κρατώντας λουλούδια, ήρθε σε αντίθεση με τις σκηνές πανικού και σύγχυσης που αντίκρισαν οι διασώστες μόλις σήμανε ο συναγερμός. «Άνθρωποι ούρλιαζαν και άλλοι κείτονταν στο έδαφος, πιθανόν ήταν νεκροί», δήλωσε ο 21χρονος κάτοικος της πόλης Σαμουέλ Ραπ, περιγράφοντας τα επόμενα λεπτά μετά την πυρκαγιά. «Τα πρόσωπά τους ήταν καλυμμένα με μπουφάν, αυτό είδα, τίποτα άλλο».