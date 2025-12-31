Η διατροφολόγος μας αποκαλύπτει τους τρόπους για να απολαύσουμε τα εδέσματα των γιορτών χωρίς δυσφορία.

Κατά τη διάρκεια των γιορτών, τα εορταστικά τραπέζια έχουν την τιμητική τους. Μαζί όμως με τα νόστιμα φαγητά, το αλκοόλ και τα γλυκά, πολλοί άνθρωποι έρχονται αντιμέτωποι με ενοχλητικά συμπτώματα φουσκώματος και δυσφορίας.

Με τον όρο «φούσκωμα» περιγράφουμε τη δυσάρεστη αίσθηση βάρους ή πίεσης στην κοιλιακή χώρα, η οποία συχνά συνοδεύεται από πρήξιμο, ερυγές, καύσο ή ακόμη και πόνο. Τα συμπτώματα αυτά συνήθως επιδεινώνονται μετά από μεγάλα και βαριά γεύματα τονίζει η Φλώρα Λουκιανού, Κλινική Διαιτολόγος και Αθλητική Διατροφολόγος.

Με μικρές, στοχευμένες αλλαγές στις διατροφικές μας συνήθειες, μπορούμε να απολαύσουμε τα γιορτινά γεύματα χωρίς δυσάρεστες συνέπειες.

1. Μην πηγαίνετε στο τραπέζι νηστικοί. Η πολύωρη νηστεία πριν το εορταστικό γεύμα είναι ένα συνηθισμένο λάθος, που συχνά οδηγεί σε υπερκατανάλωση. Ένα μικρό και ελαφρύ γεύμα μέσα στην ημέρα, ιδανικά 1-2 ώρες νωρίτερα, θα βοηθήσει στον καλύτερο έλεγχο της ποσότητας και θα μειώσει το αίσθημα βάρους μετά το φαγητό.

2. Τρώτε αργά και συνειδητά. Η πέψη ξεκινά από το στόμα. Η καλή μάσηση και η αργή κατανάλωση της τροφής μειώνουν την κατάποση αέρα και διευκολύνουν το πεπτικό σύστημα. Παράλληλα, δίνουν στον οργανισμό χρόνο να αναγνωρίσει το αίσθημα κορεσμού.

3. Δώστε προσοχή στις ποσότητες. Δεν χρειάζεται να στερηθείτε τα αγαπημένα σας πιάτα, όμως οι πολύ μεγάλες ποσότητες από βαριά και λιπαρά φαγητά μπορούν να επιβαρύνουν την πέψη και να εντείνουν τη δυσφορία.

4. Αποφύγετε τα στενά ρούχα και την ακινησία μετά το γεύμα. Τα πολύ εφαρμοστά ρούχα και η καθιστική στάση σώματος αυξάνουν την πίεση στο στομάχι και μπορεί να επιδεινώσουν τη γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση. Ένα χαλαρό περπάτημα 15-20 λεπτών μετά το γεύμα βοηθά σημαντικά στη διαδικασία της πέψης.

5. Απολαύστε τα γλυκά με μέτρο. Τα εορταστικά γλυκά είναι πλούσια σε ζάχαρη και λιπαρά, που συχνά προκαλούν φούσκωμα. Επιλέξτε ένα ή δύο επιδόρπια που σας αρέσουν και απολαύστε τα με σύνεση, όχι υπερβολή.

6. Δώστε προσοχή σε συγκεκριμένες τροφές. Τα λιπαρά και πικάντικα φαγητά, οι όξινες τροφές, το αλκοόλ και η σοκολάτα μπορεί να επιβαρύνουν άτομα με ευαίσθητο στομάχι. Επιπλέον, τρόφιμα πλούσια σε ζυμώσιμους υδατάνθρακες (FODMAPS), όπως το κρεμμύδι, το σκόρδο, τα αποξηραμένα φρούτα και το λάχανο ενδέχεται να προκαλέσουν έντονη δυσφορία, ιδιαίτερα σε άτομα με σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου.

