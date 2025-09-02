Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Υγεία

Τέλος στο φούσκωμα: 4+1 ροφήματα που βοηθάνε στην πέψη

Τέλος στο φούσκωμα: 4+1 ροφήματα που βοηθάνε στην πέψη Φωτογραφία: Joanna Kosinska on Unsplash
Τα ροφήματα αυτά είναι ιδανικά για να βελτιώσετε τη διαδικασία της πέψης και να αποφύγετε ενοχλητικά συμπτώματα όπως καούρα, φούσκωμα και δυσπεψία.

Υποφέρετε από φούσκωμα και μετά από κάθε γεύμα δεινοπαθείτε; Τότε πρέπει να αναζητήστε και να εντάξετε στο διατροφολόγιο σας ροφήματα που βοηθούν στην πέψη του εντέρου και δρουν ευεργετικά για τον οργανισμό. Το έντερό σας δεν είναι απλώς ένα όργανο πέψης, αλλά αποτελεί το κέντρο της συνολικής σας υγείας. Ένα υγιές μικροβιώμα του εντέρου, μπορεί να ενισχύσει το ανοσοποιητικό σας σύστημα, να βελτιώσει τη διάθεση και να συμβάλει σε πιο αποτελεσματική πέψη.

Ένας απλός τρόπος να το κάνετε αυτό είναι μέσα από τα κατάλληλα ροφήματα, που μπορούν να προσφέρουν ευεργετικά βακτήρια και θρεπτικά συστατικά διαβάζουμε στο healthstat.gr. Τα ροφήματα που έχουν υποστεί ζύμωση, όπως το κεφίρ, είναι ιδανικά για την ενίσχυση ενός υγιούς μικροβιώματος. Η ζύμωση αυξάνει τον αριθμό των ωφέλιμων βακτηρίων, ενισχύει την πέψη και παρέχει βιταμίνες και μέταλλα που υποστηρίζουν τη συνολική ευεξία.

1. Κεφίρ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κίτρινο καρπούζι: Το ελληνικό superfood για την πίεση και την πέψη

Κίτρινο καρπούζι: Το ελληνικό superfood για την πίεση και την πέψη

Υγεία
Φούσκωμα στην κοιλιά: Οι φυσικοί τρόποι αντιμετώπισης

Φούσκωμα στην κοιλιά: Οι φυσικοί τρόποι αντιμετώπισης

Υγεία
To νούμερο 1 μπαχαρικό για τη μείωση του σακχάρου και του φουσκώματος

To νούμερο 1 μπαχαρικό για τη μείωση του σακχάρου και του φουσκώματος

Υγεία

Το κεφίρ προσφέρει ευεργετικά βακτήρια και ζύμες που βοηθούν στη διατήρηση ισορροπημένου μικροβιώματος. Με τη διαδικασία ζύμωσης, η λακτόζη μετατρέπεται σε γαλακτικό οξύ, μειώνοντας την πιθανότητα δυσανεξίας και χαρίζοντας μια ελαφρώς ξινή, αφρώδη γεύση.

2. Κεφίρ νερού

Για όσους δεν καταναλώνουν γαλακτοκομικά, το κεφίρ νερού είναι μια εξαιρετική επιλογή. Προσφέρει προβιοτικά, ενισχύει την εντερική υγεία και είναι vegan-friendly, δίνοντας παράλληλα μια ήπια ώθηση ενέργειας.

3. Ζωμός από κόκαλα

Ο ζωμός από κόκαλα είναι πλούσιος σε κολλαγόνο και μέταλλα, ενισχύοντας την ακεραιότητα του εντερικού βλεννογόνου. Η γλουταμίνη και τα αμινοξέα που περιέχει βοηθούν στη μείωση των πεπτικών φλεγμονών και υποστηρίζουν την καλύτερη πέψη, σύμφωνα και με το Everyday Health.

4. Χυμός ροδιού

Τα ρόδια προσφέρουν πολυφαινόλες και αντιοξειδωτικά που προστατεύουν τα κύτταρα του εντέρου από τις ελεύθερες ρίζες, ενισχύοντας τον εντερικό φραγμό και μειώνοντας τη φλεγμονή. Είναι νόστιμος και ιδανικός για mocktails.

5. Χυμός ξινού κερασιού

Πλούσιος σε ανθοκυανίνες και πολυφαινόλες, ο χυμός ξινού κερασιού προάγει την παραγωγή λιπαρών οξέων βραχείας αλυσίδας, ενισχύοντας την υγεία του μικροβιώματος και συμβάλλοντας στην προστασία του εντέρου. Η ενίσχυση της εντερικής υγείας ξεκινά από τις καθημερινές σας επιλογές. Προσθέτοντας αυτά τα θρεπτικά ροφήματα στη ρουτίνα σας, μπορείτε να βελτιώσετε την πέψη, να μειώσετε τη φλεγμονή και να ενισχύσετε τη συνολική ευεξία σας. Ξεκινήστε με μικρές ποσότητες και αυξήστε σταδιακά για καλύτερα αποτελέσματα χωρίς δυσφορία.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Έρχονται νέα Voucher για το επίδομα 100 ευρώ - Στα ATM σήμερα 80.000 εργαζόμενοι

Έρχονται νέα Voucher για το επίδομα 100 ευρώ - Στα ATM σήμερα 80.000 εργαζόμενοι

Νέα διαδικασία έξωσης χωρίς δικαστήριο από το 2026 - Έξι μήνες διορία για τους ενοικιαστές

Νέα διαδικασία έξωσης χωρίς δικαστήριο από το 2026 - Έξι μήνες διορία για τους ενοικιαστές

Η Ελλάδα έμαθε να ζει με υψηλό ΦΠΑ – Αποκαλυπτική έκθεση του ΔΝΤ για την «κληρονομιά» των Μνημονίων

Η Ελλάδα έμαθε να ζει με υψηλό ΦΠΑ – Αποκαλυπτική έκθεση του ΔΝΤ για την «κληρονομιά» των Μνημονίων

Ο πιο κρίσιμος μήνας για το ΠΑΣΟΚ με ηγεσία Ανδρουλάκη

Ο πιο κρίσιμος μήνας για το ΠΑΣΟΚ με ηγεσία Ανδρουλάκη

Γιατί ο Δένδιας θεωρεί ότι δεν καλύφτηκε από την απάντηση Γεραπετρίτη σε Φιντάν

Γιατί ο Δένδιας θεωρεί ότι δεν καλύφτηκε από την απάντηση Γεραπετρίτη σε Φιντάν

5 ροφήματα που θωρακίζουν το μικροβίωμα του εντέρου σας

5 ροφήματα που θωρακίζουν το μικροβίωμα του εντέρου σας

Γιατί δεν πρέπει ποτέ να πατάτε τις κατσαρίδες

Γιατί δεν πρέπει ποτέ να πατάτε τις κατσαρίδες

Πώς η αισιοδοξία μπορεί να αλλάξει την υγεία και τη διάθεσή σας

Πώς η αισιοδοξία μπορεί να αλλάξει την υγεία και τη διάθεσή σας

Σύνδρομο εργασιακής εξουθένωσης: Τα σημάδια του burnout που δεν πρέπει να αγνοήσετε

Σύνδρομο εργασιακής εξουθένωσης: Τα σημάδια του burnout που δεν πρέπει να αγνοήσετε

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Σχετικά Άρθρα

Για ποιο λόγο πρέπει να αποφεύγετε να πιάνετε τις αποδείξεις με γυμνά χέρια

Για ποιο λόγο πρέπει να αποφεύγετε να πιάνετε τις αποδείξεις με γυμνά χέρια

Life
Δημόσια νοσοκομεία: Τι δείχνουν τα στοιχεία για τις υπηρεσίες Υγείας

Δημόσια νοσοκομεία: Τι δείχνουν τα στοιχεία για τις υπηρεσίες Υγείας

Υγεία
Το κόκκινο ελιξίριο: Ο φυσικός χυμός που «ρίχνει» την πίεση

Το κόκκινο ελιξίριο: Ο φυσικός χυμός που «ρίχνει» την πίεση

Υγεία
CDC: Απομακρύνθηκαν με συνοδεία υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι

CDC: Απομακρύνθηκαν με συνοδεία υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι

Υγεία

NETWORK

5 ροφήματα που θωρακίζουν το μικροβίωμα του εντέρου σας

5 ροφήματα που θωρακίζουν το μικροβίωμα του εντέρου σας

healthstat.gr
ΠΚΜ: Τρία σημαντικά έργα στα τρία μεγάλα αστικά κέντρα της Ημαθίας, την Αλεξάνδρεια, τη Βέροια και τη Νάουσα

ΠΚΜ: Τρία σημαντικά έργα στα τρία μεγάλα αστικά κέντρα της Ημαθίας, την Αλεξάνδρεια, τη Βέροια και τη Νάουσα

ienergeia.gr
Τα 3 συμπληρώματα διατροφής που προσφέρουν νεανικό και υγιές δέρμα, σύμφωνα με τις μελέτες

Τα 3 συμπληρώματα διατροφής που προσφέρουν νεανικό και υγιές δέρμα, σύμφωνα με τις μελέτες

healthstat.gr
Σύνδρομο εργασιακής εξουθένωσης: Τα σημάδια του burnout που δεν πρέπει να αγνοήσετε

Σύνδρομο εργασιακής εξουθένωσης: Τα σημάδια του burnout που δεν πρέπει να αγνοήσετε

healthstat.gr
Δήμος Γρεβενών: Ανοιχτή εκδήλωση για τη δημιουργία Ενεργειακής Κοινότητας πολιτών και επιχειρήσεων

Δήμος Γρεβενών: Ανοιχτή εκδήλωση για τη δημιουργία Ενεργειακής Κοινότητας πολιτών και επιχειρήσεων

ienergeia.gr
ΔΕΗ: Μειωμένα 10-25 % τα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

ΔΕΗ: Μειωμένα 10-25 % τα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

ienergeia.gr
Πώς η αισιοδοξία μπορεί να αλλάξει την υγεία και τη διάθεσή σας

Πώς η αισιοδοξία μπορεί να αλλάξει την υγεία και τη διάθεσή σας

healthstat.gr
Solarplaza Summit Greece: PV & Storage – 20.11.2025

Solarplaza Summit Greece: PV & Storage – 20.11.2025

ienergeia.gr