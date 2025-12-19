Συναγερμός στο Λιμενικό Σώμα για τον εντοπισμό 400 μεταναστών ΝΑ της Γαύδου.

Συναγερμός σήμανε στο Λιμενικό Σώμα για την διάσωση 400 μεταναστών νοτιοανατολικά της Γαύδου. Σύμφωνα με το ΥΕΝ τα ξημερώματα της Παρασκευής και υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) στήθηκε μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή 16,5 ναυτικά μίλια ΝΑ της Γαύδου μετά από εντοπισμό αλιευτικού σκάφους με περίπου 400 επιβαίνοντες.

Στην περιοχή βρίσκονται 3 πλωτά του λιμενικού, 3 σκάφη της Frontex και 3 παραπλέοντα πλοία.

Οι καιρικές συνθήκες είναι καλές καθώς στην περιοχή πνέουν βόρειοι άνεμοι εντάσεως 3 μποφόρ.

Νωρίτερα το ΛΣ διέσωσε ακόμη 150 άτομα τα οποία επέβαιναν σε βάρκες. Στην πρώτη περίπτωση σκάφος με 70 μετανάστες εντοπίστηκε νότια της Γαύδου, σε άλλη επιχείρηση 48 άτομα βρέθηκαν 1νμ νότια της Γαύδου και στην τρίτη περίπτωση 32 ακόμη άτομα εντοπίστηκαν 1,5νμ νότια της Γαύδου.

Όλοι οι μετανάστες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Παλαιόχωρας.