Το έντερό σας «μιλάει». Ακούγοντάς το έγκαιρα, μπορείτε να προστατεύσετε όχι μόνο την πέψη σας, αλλά και τη συνολική σας ευεξία.

Το έντερο παίζει καθοριστικό ρόλο στη συνολική υγεία του οργανισμού, καθώς επηρεάζει την πέψη, το ανοσοποιητικό σύστημα, αλλά και τη διάθεσή μας. Όταν δεν λειτουργεί σωστά, στέλνει προειδοποιητικά «μηνύματα» που συχνά αγνοούμε σύμφωνα με το healthstat.gr. Δείτε ποια είναι τα πιο συχνά σημάδια ότι το έντερό σας χρειάζεται άμεση φροντίδα.

6 σημάδια ενός μη υγιούς εντέρου

- φούσκωμα

- δυσανεξία στις τροφές

- ερεθισμένο δέρμα

- δυσκολία στον ύπνο

- έμετος

- στομαχικές διαταραχές

Τι να κάνετε

1. Να τρώτε τροφές φιλικές προς το έντερο

Τρόφιμα με πολλές φυτικές ίνες, όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, δημητριακά ολικής αλέσεως, όσπρια, σπόροι και ξηροί καρποί είναι απαραίτητες για το μικροβίωμα του εντέρου. Αντιθέτως, τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη και λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες θα πρέπει να απορρίπτονται ή να καταναλώνονται σε μικρότερες ποσότητες.

Επίσης, η κατανάλωση τροφών που έχουν υποστεί ζύμωση μπορεί να βοηθήσει το μικροβίωμα του εντέρου. Μερικά παραδείγματα τέτοιων τροφών είναι το γιαούρτι, το kombucha και το κεφίρ.

2. Δώστε προσοχή στα φάρμακα που παίρνετε

Είναι γνωστό ότι η λήψη αντιβιοτικών διαταράσσει, τουλάχιστον προσωρινά, τα «καλά» βακτήρια που αναπτύσσσονται στο σώμα μας. Ορισμένες συχνές παρενέργειες της λήψης αντιβιοτικών είναι η ναυτία, η διάρροια και η ανάπτυξη μυκητιασικών λοιμώξεων. Εάν σας έχει συνταγογραφηθεί κάποιο αντιβιοτικό ή έχετε υποτροπιάζουσες λοιμώξεις που σας κάνουν να παίρνετε συχνά αντιβιοτικά, ρωτήστε τον γιατρό σας τι μπορείτε να κάνετε για να ελαχιστοποιήσετε τη διαταραχή στο μικροβίωμα του εντέρου σας.

Άλλα φάρμακα που μπορούν να διαταράξουν το μικροβίωμα περιλαμβάνουν αυτά που μεταβάλλουν το pH του στομάχου και απομακρύνουν το οξύ.

3. Διαλέξτε τα κατάλληλα προβιοτικά ή συμπληρώματα διατροφής

Εάν επιλέξετε να πάρετε προβιοτικά είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι υπάρχουν ειδικά για κάθε περίσταση και το καθένα έχει τον δικό του τρόπο δράσης. Για παράδειγμα, ορισμένα προβιοτικά έχουν σχεδιαστεί για να βοηθούν τα άτομα με διάρροια που προκαλείται από τα αντιβιοτικά, αλλά ένα τέτοιο προβιοτικό δεν θα λειτουργήσει για κάποιο άτομο που τα χρειάζεται για να έχει τακτικές κενώσεις. Επίσης, εάν δεν ακολουθείται μία υγιεινή διατροφή αλλά θέλετε να βελτιώσετε το μικροβίωμά σας, ένα προβιοτικό δεν θα σας βοηθήσει.

4. Να ασκείστε καθημερινά και να κοιμάστε καλά

Οι φράσεις «κοιμηθείτε καλά» ή «ασκηθείτε περισσότερο» μπορεί να ακούγονται κουραστικές ως συμβουλές, αλλά η βελτίωση της ρουτίνας του ύπνου σας και η συμπερίληψη περισσότερης σωματικής δραστηριότητας είναι δοκιμασμένοι και αποτελεσματικοί τρόποι για να βελτιώσετε την υγεία σας, συμπεριλαμβανομένης της υγείας του εντέρου σας.

Η άσκηση μπορεί να βοηθήσει το έντερό σας με διάφορους τρόπους, όπως βελτιώνοντας την κυκλοφορία του αίματος, ενισχύοντας τον μεταβολισμό και τους πεπτικούς μύες σας. Ο καλός ύπνος είναι μια άλλη γενική συμβουλή ευεξίας που συνδέεται άμεσα με την υγεία του εντέρου. Σύμφωνα με τους ειδικούς, το μικροβίωμά μας ακολουθεί και αυτό τον κιρκάδιο ρυθμό. Έτσι, αν τρώμε όταν το μικροβίωμα του εντέρου μας δεν είναι έτοιμο, δεν θα είμαστε έτοιμοι να επεξεργαστούμε σωστά τα θρεπτικά συστατικά της τροφής μας.