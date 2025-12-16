Αντί να βοηθούν την πέψη, καφές και τσάι μπορούν να προκαλέσουν δυσφορία, ερεθισμό - ακόμη και μακροχρόνια πεπτικά προβλήματα.

Ένας εσπρέσο μετά το φαγητό είναι αγαπημένη συνήθεια εντός κι εκτός συνόρων, ωστόσο τα νέα δεν είναι... καλά.

Η πέψη είναι μια σύνθετη διαδικασία που ξεκινά στο στόμα και συνεχίζεται στο στομάχι και το έντερο. Μετά το φαγητό, το στομάχι εκκρίνει πεπτικά ένζυμα και οξέα για να διασπάσει την τροφή, διασφαλίζοντας τη σωστή απορρόφηση θρεπτικών στοιχείων όπως ο σίδηρος, το ασβέστιο και οι πρωτεΐνες. Η κατανάλωση καφέ ή τσαγιού αμέσως μετά το γεύμα διακόπτει αυτή τη διαδικασία, επηρεάζοντας την πρόσληψη θρεπτικών συστατικών και την πεπτική υγεία.

Τόσο ο καφές όσο και το τσάι περιέχουν καφεΐνη και τανίνες, οι οποίες αυξάνουν την παραγωγή οξέος στο στομάχι. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ερεθισμό του γαστρικού βλεννογόνου, επιδεινώνοντας τη γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση ή τη γαστρίτιδα σε ευαίσθητα άτομα.

Επιπλέον, τα ροφήματα αυτά επιταχύνουν τη γαστρική κένωση, ωθώντας την τροφή στο έντερο πριν διασπαστεί επαρκώς. Αυτή η γρήγορη μετάβαση μπορεί να προκαλέσει φούσκωμα, δυσπεψία και μειωμένη απορρόφηση θρεπτικών συστατικών.

Διαταραχές ύπνου από την καφεΐνη

Η καφεΐνη είναι ένα ισχυρό διεγερτικό που επηρεάζει άμεσα το κεντρικό νευρικό σύστημα. Λειτουργεί μπλοκάροντας την αδενοσίνη, έναν νευροδιαβιβαστή που προάγει τη χαλάρωση και τον ύπνο. Ως αποτέλεσμα, η κατανάλωση καφέ ή τσαγιού μετά το γεύμα μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη εγρήγορση και δυσκολία χαλάρωσης όταν έρθει η ώρα για ξεκούραση.

Έρευνες δείχνουν ότι η καφεΐνη ακόμη και έξι ώρες πριν τον ύπνο μπορεί να μειώσει τη συνολική διάρκεια ύπνου έως και κατά μία ώρα. Αυτό συμβαίνει επειδή η καφεΐνη έχει χρόνο ημιζωής περίπου πέντε ώρες, πράγμα που σημαίνει ότι σημαντική ποσότητα παραμένει στον οργανισμό και διατηρεί την εγρήγορση.

Ο κακός ύπνος λόγω καφεΐνης δεν προκαλεί μόνο κόπωση. Η χρόνια στέρηση ύπνου συνδέεται με εξασθένηση του ανοσοποιητικού συστήματος, αυξημένα επίπεδα ορμονών στρες και αυξημένο κίνδυνο μεταβολικών παθήσεων όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης τύπου 2.

Πρόκληση παλινδρόμησης και καούρας

Ένα ζεστό φλιτζάνι καφέ ή τσάι μετά το φαγητό μπορεί να προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις στο πεπτικό σύστημα που οδηγούν σε παλινδρόμηση και καούρα.

Η καφεΐνη, η θεοβρωμίνη και οι κατεχίνες διεγείρουν την παραγωγή γαστρικού οξέος, ενώ παράλληλα χαλαρώνουν τον κατώτερο οισοφαγικό σφιγκτήρα, επιτρέποντας στο οξύ να επιστρέψει στον οισοφάγο.

Παρεμπόδιση της απορρόφησης θρεπτικών συστατικών

Οι τανίνες και η καφεΐνη δεσμεύουν μέταλλα όπως ο σίδηρος, το ασβέστιο και ο ψευδάργυρος, μειώνοντας την απορρόφησή τους. Έρευνες δείχνουν ότι το τσάι μπορεί να μειώσει την απορρόφηση μη αιμικού σιδήρου έως και 62%, ενώ ο καφές έως και 39%.

Αύξηση καρδιακού ρυθμού και αρτηριακής πίεσης

Η καφεΐνη αυξάνει την έκκριση αδρεναλίνης, προκαλώντας αύξηση του καρδιακού ρυθμού και της αρτηριακής πίεσης. Μετά το γεύμα, αυτό μπορεί να επιβαρύνει περαιτέρω το καρδιαγγειακό σύστημα, ιδιαίτερα σε άτομα με υπέρταση ή καρδιακά προβλήματα.

Πηγή: claudiasconcept.com