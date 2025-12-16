Η συμμετοχή των νέων επενδυτών πραγματοποιείται μέσω της IREON Ventures, θυγατρικής της Motor Oil, και του EOS Hellenic Renaissance Fund II, του δεύτερου Growth Fund της EOS Capital Partners.

Την αύξηση του μετοχικού του κεφαλαίου κατά 80 εκατ. ευρώ, καθώς και την είσοδο δύο νέων στρατηγικών επενδυτών, του Ομίλου Motor Oil και της EOS Capital Partners, ανακοίνωσε το EFA Group του Κρίστιαν Χατζημηνά, στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου. Η συμμετοχή των νέων επενδυτών πραγματοποιείται μέσω της IREON Ventures, θυγατρικής της Motor Oil, και του EOS Hellenic Renaissance Fund II, του δεύτερου Growth Fund της EOS Capital Partners.

Όπως έγινε γνωστό, η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα καλυφθεί τόσο από τους υφιστάμενους όσο και από τους νέους μετόχους. Σύμφωνα με τη διοίκηση του Ομίλου, η ενίσχυση της μετοχικής βάσης δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την επιτάχυνση της αναπτυξιακής στρατηγικής του EFA Group στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Παράλληλα, ανακοινώθηκε επενδυτικό πρόγραμμα συνολικού ύψους άνω των 120 εκατ. ευρώ. Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος προγραμματίζει να θέσει σε πλήρη λειτουργία εντός του β’ τετραμήνου του 2026 το νέο εργοστασιακό συγκρότημα στο Κορωπί, το οποίο, όπως επισημάνθηκε, έχει ήδη ξεκινήσει τη λειτουργία του.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη δημιουργία τεσσάρων νέων τεχνολογικών clusters, στα οποία θα ενσωματωθούν συνολικά 13 εξειδικευμένες εταιρείες του Ομίλου. Τα clusters αφορούν τα μη επανδρωμένα και αυτόνομα συστήματα, τα συστήματα αποστολής, προσομοίωσης και εκπαίδευσης, τις ολοκληρωμένες υπηρεσίες και τα συστήματα αισθητήρων και στόχευσης, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών στους τομείς της άμυνας, της ασφάλειας και της αεροδιαστημικής.

Ο διευθύνων σύμβουλος του EFA Group, Γρηγόρης Κουτσογιάννης, υπογράμμισε ότι η στρατηγική του Ομίλου βασίζεται στο τρίπτυχο «εξωστρέφεια, καινοτομία και επιστήμη», σημειώνοντας ότι οι νέες επενδύσεις ενισχύουν περαιτέρω τη διεθνή παρουσία και το τεχνολογικό αποτύπωμα του EFA Group.

Από την πλευρά του, ο ιδρυτής του Ομίλου, Κρίστιαν Χατζημηνάς, χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα κομβική τόσο για το EFA Group όσο και για την ελληνική αμυντική βιομηχανία, τονίζοντας τη σημασία της συνεργασίας και της δημιουργίας ενός ισχυρού οικοσυστήματος στον συγκεκριμένο κλάδο. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικής εισαγωγής του Ομίλου σε χρηματιστήριο, ελληνικό ή ξένο, σημειώνοντας ότι το θέμα θα εξεταστεί σε επόμενο στάδιο. Το EFA Group διαθέτει διεθνή παρουσία σε έξι χώρες και δραστηριοποιείται στους τομείς της αεροδιαστημικής, της άμυνας, της ασφάλειας και των βιομηχανικών συνεργασιών, απασχολώντας περισσότερα από 250 στελέχη υψηλής εξειδίκευσης και εξυπηρετώντας πελάτες σε περίπου 40 χώρες παγκοσμίως.