Πυρά κατά Κωνσταντοπούλου, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ από τον Δημήτρη Κουτσούμπα, ο οποίος άφησε αιχμές και προς τον Αλέξη Τσίπρα.

Πυρά στην κυβέρνηση για την οικονομία και το αγροτικό ζήτημα εξαπέλυσε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, κατά τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό στην Ολομέλεια της Βουλής, τον οποίο χαρακτήρισε «βαθιά άδικο και ταξικό».

«Ενώνουμε τη φωνή μας με όσους είναι στους δρόμους και καταρρίπτουν το αφήγημα του προϋπολογισμού», είπε ο κ. Κουτσούμπας, ενώ σχολιάζοντας την εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στη θέση του προέδρου του Eurogroup, σημείωσε πως και αυτός θα «υπηρετήσει τις αντιλαϊκές κατευθύνσεις της ΕΕ», ενώ εγκάλεσε την κυβέρνηση πως πανηγυρίζει για αυτή την εξέλιξη σχολιάζοντας σκωπτικά ότι «δεν είναι δα και καμία τιμητική θέση, ούτε πήρε και κανένα Νόμπελ οικονομίας».

Στο στόχαστρο του Γενικού Γραμματέας του ΚΚΕ μπήκε και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, όταν αναφέρθηκε στις δηλώσεις Φιντά περί «δίκαιης μοιρασιάς στο Αιγαίο», λέγοντας: «πρέπει να τοποθετηθούν και τα άλλα κόμματα που είναι με το ΝΑΤΟ και την στρατηγική συμμαχία με τις ΗΠΑ σαν το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ. Άλλα κόμματα δεν βγάζουν άχνα για αυτά τα θέματα και δεν τα καταγγέλλουν, όπως η Πλεύση Ελευθερίας».

Αυτή η αναφορά προκάλεσε την έκρηξη της Ζωής Κωνσταντοπούλου με αποτέλεσμα να προκληθεί ο παρακάτω διάλογος:

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Λέτε ψέματα!

Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος: Είναι απαράδεκτο αυτό που κάνετε κυρία πρόεδρε! Μιλάει αρχηγός κόμματος! Είναι ανεπίτρεπτο!

Δημήτρης Κουτσούμπας: Μα αυτή είναι η κυρία Κωνσταντοπουλου.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Λέτε ψέματα!

Δημήτρης Κουτσούμπας: Αυτή είστε!

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Συγχαρητήρια!

Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος: Εάν δεν μπορείτε να αντέξετε, παρακαλώ να αποχωρήσετε!

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας ζήτησε εξηγήσεις από τον πρωθυπουργός και τον υπουργό Εξωτερικών για τις δηλώσεις Φιντάν περί «δίκαιης μοιρασιάς στο Αιγαίο», ενώ από τα πυρά του δεν διέφυγαν το ΠΑΣΟΚ το οποίο κατηγόρησε για σταθερή στήριξη στην κυβέρνηση, «πότε με την συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις και με πότε με την αναθεώρηση του άρθρου 16», αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ στον οποίο καταλόγισε το 3ο Μνημόνιο.

Παράλληλα άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση για το αγροτικό ζήτημα και τον σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αφήνοντας αιχμές και για τον Αλέξη Τσίπρα. «Δεν παίζετε μπάλα μόνοι σας, όπως κάποιοι λένε και ορισμένοι που προσπαθούν να εμφανιστούν ως Μεσσίες. Αλήθεια τι είναι αν όχι απέναντί σας τα μπλόκα; Ποιος δεν μπορεί να δει ότι είστε στριμωγμένοι από αυτό τον δίκαιο αγώνα; Ξεζουμίζουν πρώτα τους αγρότες στο χωράφι και όλους τους πολίτες στο ράφι. Έχουν αποτύχει οι προσπάθειές σας να ξεμπερδέψετε μέσω καταστολής και κοινωνικού αυτοματισμού. Φάγατε τα μούτρα σας», ανέφερε.

«Οι αγρότες αντιδρούν για τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ γιατί φοβούνται ότι ως εισπρακτικός μηχανισμός, θα βάζει χέρι στις ενισχύσεις και επειδή έχουν χρέη τελικά δεν θα τους αφήνει ούτε ευρώ», συνέχισε ενώ έκανε λόγο για «συγκάλυψη στην εξεταστική όπου παρελαύνουν τα λαμόγια της κυβέρνησης και προσβάλλουν τον λαό».