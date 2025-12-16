«Η σταθερότητας της Νέας Δημοκρατίας αποτελεί προπέτασμα καπνού που κρύβει το σαθρό έδαφος των αποτυχημένων επιλογών» είπε μεταξύ άλλων ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Σφοδρή επίθεση στη Νέα Δημοκρατία εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης στην ομιλία του στη Βουλή για τον προϋπολογισμό.

«Η σταθερότητας της Νέας Δημοκρατίας αποτελεί προπέτασμα καπνού που κρύβει το σαθρό έδαφος των αποτυχημένων επιλογών» είπε μεταξύ άλλων και κατηγότησε την κυβέρνηση ότι «μετατρέψατε τη Βουλή των Ελλήνων σε ένα πλυντήριο ευθυνών για τους υπουργούς σας».

«Η συζήτηση επί του κρατικού προϋπολογισμού είναι παγίως η στιγμή της αλήθειας για κάθε κυβέρνηση. Είναι η στιγμή της αναμέτρησης με τα πεπραγμένα, τις αβελτηρίες, τις αποτυχίες αλλά πρωτίστως με το όραμα της προόδου της χώρας», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Απευθυνόμενος στην κυβέρνηση, τόνισε πως «Σε αυτά που παρουσιάζετε αυτές τις ημέρες ως επιτυχίες, δεν υπάρχει καμία μα καμία σχέση με τον δείκτη της πραγματικής ευημερίας της ελληνικής κοινωνίας. Και αυτό δεν είναι ένα σχήμα λόγου, είναι βίωμα των πολιτών. Είναι βίωμα των πολιτών που δεν αντέχουν άλλο τη στασιμότητα, που δεν αντέχουν την απαισιοδοξία, την ανασφάλεια, την ακρίβεια. Τα νοικοκυριά που βλέπουν το υψηλό κόστος διαβίωσης. Δεν αντέχουν. Ο αγροτικός κόσμος που έχει ξεπεράσει τα όρια της αντοχής του, με τις νέες δυσκολίες, τις ελλείψεις στις πληρωμές, το κόστος παραγωγής. Οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, οι υγιείς παραγωγικές δυνάμεις και αυτές εγκλωβισμένες σε πολλαπλά αδιέξοδα, με μεγαλύτερο το ιδιωτικό χρέος. Αλλά πάνω απ’όλα οι νέοι μας, η νέα γενιά που ασφυκτιά σε μια αγορά εργασίας με εξοντωτικά ωράρια, χαμηλές αμοιβές. Οι νέοι που αγανακτούν με την κουλτούρα του πολιτικού κόσμου, με το ρουσφέτι, την αναξιοκρατία, το πελατειακό κράτος. Όλα αυτά πρέπει να τελειώσουν», ενώ ανέφερε και οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι «στα όρια της χρεοκοπίας».

«Ποια είναι η σταθερότητα που προσφέρει η ΝΔ; Είναι ένα προπέτασμα καπνού. Αυτή η σταθερότητα κρύβει την παρακμή, την αστάθεια, κρύβει τις περιπέτειες του μέλλοντος. Κρύβει το σαθρό έδαφος των αποτυχημένων σας επιλογών, οι οποίες θα ανοίξουν τον δρόμο για νέα αδιέξοδα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, όπως έγινε και την προηγούμενη δεκαετία με δική σας ευθύνη», πρόσθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και συνέχισε λέγοντας πως «ο στόχος της σύγκλισης, ο στόχος της ευημερίας μπαίνει στον πάγο. Αυτό είναι το πραγματικό μήνυμα του φετινού προϋπολογισμού. Στον πάγο μπαίνει και η πραγματική σύγκλιση με την Ε.Ε. και η ευημερία της μεσαίας τάξης και των αδύναμων Ελλήνων. Και αυτά δεν είναι θεωρητικά. Αυτό σημαίνει χαμηλότερους μισθούς, μικρότερη αγοραστική δύναμη, λιγότερες ευκαιρίες. Σημαίνει μια χώρα που μένει πίσω, μια χώρα που δεν αλλάζει. Ένα πολιτικό σύστημα που δεν έχει το θάρρος και τη βούληση να πάει μπροστά την πατρίδα. Μια κυβέρνηση βουτηγμένη στην ανυποληψία, την αποτυχία και τη διαφθορά», είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

«Γι’ αυτό απευθύνομαι σε κάθε πολίτη που μας ακούει. Απευθύνομαι σ’εσάς που ζείτε στα μεγάλα αστικά κέντρα και βλέπετε την καθημερινότητά σας να γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Απευθύνομαι και σ’εσάς στους κατοίκους της περιφέρειας που βιώνετε καθημερινά την ερήμωση της υπαίθρου. Σήμερα δεν μιλάμε μόνο για αριθμούς, σήμερα δεν μιλάμε μόνο για δείκτες, μιλάμε για τη δική σας ζωή», συμπλήρωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης και προειδοποίησε πως «αν δεν υπάρξει πολιτική αλλαγή, η Ελλάδα υπό τη ΝΔ θα παραμείνει καθηλωμένη στο τελευταίο βαγόνι της Ευρώπης. Αυτή είναι η ωμή πραγματικότητα. Και δεν θα μείνει μόνο πίσω η οικονομία, θα υποχωρήσει περισσότερο και η ποιότητα της δημοκρατίας. Θα αποδυναμωθούν ακόμα περισσότερο και οι θεσμοί. Θα συρρικνωθεί το κοινωνικό κράτος. Αυτά ζούμε εδώ και 6,5 χρόνια, τη λεηλασία του κράτους και των δημοσίων πόρων. Εσείς, κύριε Μητσοτάκη, ευτελίσατε τη Βουλή. Μετατρέψατε τη Βουλή σε ένα πλυντήριο ευθυνών για τους υπουργού σας. Εργαλειοποιήσατε τις μυστικές υπηρεσίες, επιτεθήκατε στις ανεξάρτητες αρχές και τους θεσμούς. Ποια είναι η ευρωπαϊκή κανονικότητα; Αυτά είναι η Ευρώπη; Δε νομίζω». Για να προσθέσει: «Εσείς που κάποτε λέγατε ότι το παν είναι να μένουμε Ευρώπη, μας κάνατε σήμερα να νιώθουμε ότι μένουμε Ουγγαρία, με τις σκοτεινές πρακτικές της ΝΔ».

Συνέχισε την κριτική του προς την κυβέρνηση, λέγοντας ότι «μετά το Ταμείο Ανάκαμψης έρχεται στασιμότητα. Και αυτό θα έχει πολύ μεγάλες πραγματικές συνέπειες στην οικονομία και στην κοινωνία. Τι σημαίνει; Χαμηλότερα εισοδήματα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη» ενώ αναφερόμενος στα αγροτικά επισήμανε πως «εδώ και χρόνια ο πρωτογενής τομέας λεηλατείται. Το κόστος παραγωγής δυσβάστακτο. Το χάσμα στις τιμές από το χωράφι στο ράφι συνεχώς διερεύνεται».

»Ένας αγρότης, κύριε Μητσοτάκη, που βλέπει να παράγει όσπρια και αυτά που παράγει να πωλούνται στο ράφι τρεις, πέντε και 15 φορές παραπάνω, τι θα κάνει; Θα κάτσει σπίτι του ή θα πάει στο μπλόκο; Αυτός που βλέπει να εξαπλώνεται η ευλογιά και να σφαγιάζονται μισό εκατομμύριο ζώα και να καταστρέφεται το βιός του, θα κάτσει σπίτι του ή θα πάει στο μπλόκο; Αυτοί που είδαν στους λογαριασμούς τους να μην μπαίνουν ούτε τα μισά λεφτά από αυτά που τους χρωστάτε από τις βασικές ενισχύσεις, θα κάτσουν σπίτι τους ή θα πάνε στο μπλόκο, κύριε Μητσοτάκη;», είπε απεθυνόμενος στον πρωθυπουργό.

«Αυτοί που είδαν τους αετονύχηδες της γαλάζιας συμμορίας να κυκλοφορούν με φεράρι και πόρσε, στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, και είναι αγανακτισμένοι, θα κάτσουν σπίτι τους ή θα πάνε στα μπλόκα;», τόνισε και πρόσθεσε πως «αυτοί πάνε στα μπλόκα γιατί τους στέλνετε εσείς. Εσείς τους βυθίσατε στην απελπισία με αυτή την κατάσταση στον πρωτογενή τομέα. Εσείς ευθύνεστε και ερημώνουν τα χωριά μας διότι το φωνάζουμε εδώ και πέντε χρόνια: πάρτε γενναίες πρωτοβουλίες, ερημώνει η ύπαιθρος, θέλει ειδικά σχέδια ανάπτυξης».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι στόχος της «δεν είναι η δικαιοσύνη, αλλά η συγκάλυψη και ο συμψηφισμός», αναφέροντας το παράδειγμα των υποκλοπών. Έκανε επίσης λόγο για «χειραγώγηση του άρθρου 86» από την κυβέρνηση, «για να μην υπάρχει διαφάνεια και φως. Απέναντι λοιπόν σε αυτή τη δυσωδία, που πάντα φτάνει στην αυλή σας, εμείς παλεύουμε για μια ηθική πολιτική, για να καταλάβει ο ελληνικός λαός ότι δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Θεωρώ αδιανόητα όσα έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια. Είναι προσβλητικά για την κοινοβουλευτική μας ιστορία. Το καθεστώς ατιμωρησίας πρέπει να τελειώσει. Γι’ αυτό δεσμεύομαι ότι με πρωτοβουλία μας θα υπάρξει τροποποίηση του άρθρου 86 και αλλαγή του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Καθαρά πράγματα. Αν θέλουμε εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς και όχι να νομίζουν οι πολίτες ότι η δικαιοσύνη είναι μόνο για αυτούς και ότι για τους υπουργούς υπάρχει πάντα ένα πέπλο προστασίας και ατιμωρησίας».

Μιλώντας για τα εθνικά θέματα είπε πως «Δείτε το πρόγραμμα SAFE. Το καλοκαίρι μας λέτε ότι ”δεν χρειάζεται να μπούμε”. Μετά από λίγο μας λέτε ”θα μπούμε στο SAFE. Θα διεκδικήσουμε 787 εκατ.”. Μετά λέτε 2,9 δισεκ. Σας λένε ότι το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε, δεν έχετε τη δυνατότητα, έχουν αξιοποιηθεί, έχουν δεσμευθεί τα 150 δισεκ. του προγράμματος. Και τελικά ούτε για τα 787 εκατ. είχατε ολοκληρωμένο σχέδιο, εκθέτοντας τη χώρα», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης, ενώ επισήμανε ότι και για το καλώδιο «δεν έχουμε πάρει απαντήση. Έχουμε πάρει απάντηση για το χρονοδιάγραμμα μιας επένδυσης που συνδέεται απόλυτα με τον σεβασμό στα κυριαρχικά μας δικαιώματα; Ή πέρασε τελικά ο τραμπουκισμός του Ερντογάν ότι ”ή έρχεται η εταιρεία να πάρει άδεια από εμάς ή το καλώδιο δεν πέφτει”. Πείτε ξεκάθαρα, να τα ξέρει ο ελληνικός λαός. Όπως επίσης και με το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Μονής Σινά. Βρέθηκε λύση».