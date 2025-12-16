Κατά 10 περίπου μονάδες αυξάνεται η απαισιοδοξία των Ελλήνων, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Alco.

Το δεύτερο μέρος της δημοκόπησης της Alco, της τελευταίας για το 2025, παρουσίασε ο Alpha, όπου προέκυψε το απογοητευτικό συμπέρασμα πως 3,5 εκατ. ενηλίκων από το σύνολο των 8,5 εκατ. που ζουν στη χώρα, ανησυχούν ότι δεν θα τα καταφέρουν οικονομικά την επόμενη χρονιά.

Σύμφωνα με το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης δύο στους τρεις αισθάνονται ότι το 2025 ήταν χειρότερο ή το ίδιο κακό με το 2024.

Την ίδια ώρα τέσσερις στους 10 ερωτηθέντες περιμένουν μία χειρότερη χρονιά για το 2026 καθώς σύμφωνα με τη δημοσκόπηση του Alpha αυξάνεται η απαισιοδοξία κατά 10 περίπου μονάδες.

Σε απλούς αριθμούς από τους 8,5 εκατ. ενήλικους στη χώρα, τα 3,5 εκατ. ανησυχούν ότι δεν θα καταφέρουν να βγει η επόμενη χρονιά οικονομικά. Η προσδοκία για να μοιραστούν οι πολίτες τα οφέλη της ανάπτυξης των δεικτών δεν έχει αποτυπωθεί ακόμα. Οι δείκτες αισιοδοξίας είναι χαμηλοί και σύμφωνα με τη δημοσκόπηση ξεκινά μια χρονιά με περισσότερη απογοήτευση.

Σαρωτικά είναι και τα ποσοστά για την κατανάλωση τα φετινά Χριστούγεννα καθώς το 49% απαντά πως θα δαπανήσει λιγότερα χρήματα από πέρυσι.

Παράλληλα ένας στους δύο δεν θα αγοράσει αυτά που χρειάζεται όχι αυτά που θέλει, όπως καταγράφεται στη δημοσκόπηση.

Σε ένα διαφορετικό ερώτημα ωστόσο, οι πολίτες απαντούν με σαρωτικό ποσοστό της τάξης του 84% πως οι προϋποθέσεις για την ανανέωση του διπλώματος σε άτομα μεγάλης ηλικίας πρέπει να γίνουν πιο αυστηρές.

Στο πρώτο μέρος της δημοσκόπησης που παρουσιάστηκε τη Δευτέρα, η Νέα Δημοκρατία κατέγραψε οριακή αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση του Νοεμβρίου με 23,6% από 23,3%, το ΠΑΣΟΚ οριακή μείωση με 11,6% έναντι 11,7%, αντίστοιχα, ενώ ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 9,5% από 8,9%, το ΚΚΕ με 7,3% από 7,1%, η Πλεύση Ελευθερίας με 6,3% από 6,4%, και ο ΣΥΡΙΖΑ με 4,7% από 5%. Οριακά πάνω από το 3%, βρίσκεται η Φωνή Λογικής με 3,2% από 3,4%, ενώ κάτω από το 3% καταγράφουν ποσοστά η Νίκη με 2,6% από 2%, το ΜέΡΑ25 σταθερά στο 2,4%, ακολουθεί με 2,3% το Κίνημα Δημοκρατίας (από 2,5%) και η Νέα Αριστερά με 1,1% από 1,4%.