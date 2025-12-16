Δεν έγινε ακόμα αντιληπτό από τον κ. Στέφο ότι η κατάσταση απαιτεί κινήσεις προσέγγισης και όχι δηλώσεις που δυναμιτίζουν το κλίμα;

Ερωτηματικά έχει προκαλέσει ανάρτηση του δημοσιογράφου και υποψήφιου ευρωβουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία, Νίκου Στέφου, στο Facebook ο οποίος αναφέρει ειρωνικά: «Μήπως ήρθε η ώρα να ξεφουσκώσουμε κανένα λάστιχο, λέω εγώ τώρα». Η συγκεκριμένη τοποθέτηση εκλήφθηκε από πολλούς ως απαξιωτική απέναντι στα αιτήματα των αγροτών και ως υπονοούμενο που αγγίζει τα όρια της προτροπής σε παράνομες ενέργειες.

Η επίμαχη ανάρτηση

Αγροτικοί φορείς και χρήστες των κοινωνικών δικτύων κατήγγειλαν το σχόλιο ως προκλητικό, ζητώντας ξεκάθαρη τοποθέτηση και αποδοκιμασία. Η ανάρτηση του κ. Στέφου έρχεται σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη συγκυρία, καθώς τα αγροτικά μπλόκα συνεχίζονται και οι διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση βρίσκονται σε κρίσιμο σημείο. Δεν έγινε ακόμα αντιληπτό από τον κ. Στέφο ότι η κατάσταση απαιτεί κινήσεις προσέγγισης και όχι δηλώσεις που δυναμιτίζουν το κλίμα;