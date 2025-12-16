Ο Σωκράτης Φάμελλος άφησε και έμμεση αιχμή για τον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας πως «η εποχή που ζούμε δεν αφήνει περιθώρια για εγωισμούς και μοναχικές πορείες».

Για έναν «μνημονιακό προϋπολογισμό χωρίς να υπάρχουν μνημόνια» που «οδηγεί σε μεγαλύτερη φτωχοποίηση», έκανε λόγο ο Σωκράτης Φάμελλος, κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού στην Βουλή.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κατήγγειλε τον πρωθυπουργό, πως «υποθηκεύει και ναρκοθετεί το μέλλον της χώρας»,λέγοντας ότι το αποτέλεσμα των επιλογών του είναι ότι το 66,8% των Ελλήνων δηλώνει ότι αισθάνεται φτωχό ,την ώρα που ο μέσος όρος στην ΕΕ είναι 17,4%. Αυτό κ. Μητσοτάκη , είναι κοινωνική χρεοκοπία».

Παράλληλα εγκάλεσε την κυβέρνηση πως θέλει τους «αγρότες εξαθλιωμένους και σε απόγνωση» και πως «αντί για σχέδιο τους προσφέρει ακρίβεια, κλοπή επιδοτήσεων και σκάνδαλα».

«Τους δρόμους τους κλείνετε εσείς, γιατί επιλέγετε να κλείνετε τα αυτιά σας στον δίκαιο αγώνα των αγροτών και τους κλείνετε το σπίτι», είπε ενώ αναφερόμενος στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, σημείωσε πως «η γαλάζια συμμορία ξεκοκάλισε τις επιδοτήσεις των τίμιων αγροτών» και πως «η αριστεία της κυβέρνησης απεικονίζεται στο πρόσωπο του Φραπέ».

Σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια, ο Σωκράτης Φάμελλος, έκανε γνωστό πως ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταψηφίσει τις αμυντικές δαπάνες του προϋπολογισμού, διαφωνώντας «με την οικονομία του πολέμου και τον παραλογισμό της προετοιμασίας μέσω δηλώσεων,για ένα νέο παγκόσμιο πόλεμο και φέρετρα».

