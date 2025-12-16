Ο Κωστής Χατζηδάκης παρουσίασε το πλαίσιο της πρόσθετης στήριξης των αγροτών από την ανακατανομή των κονδυλίων της βασικής ενίσχυσης.

Από το βήμα της Βουλής ανήμερα της ψήφισης του προυπολογισμού για το 2026 ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης παρουσίασε αναλυτικά το πλαίσιο της πρόσθετης στήριξης των αγροτών που προκύπτει από την ανακατανομή των κονδυλίων της βασικής ενίσχυσης.

Όπως ανέφερε, πρόθεση της κυβέρνησης είναι αδιάθετοι πόροι ύψους 80 εκατ. ευρώ, με βάση το νέο σύστημα, να κατευθυνθούν επιπλέον σε κτηνοτρόφους της Ηπειρωτικής και της Νησιωτικής Ελλάδας μέσω της βασικής ενίσχυσης και των οικολογικών σχημάτων. Παράλληλα, άλλα 80 εκατ. ευρώ αδιάθετων πόρων προγραμματίζεται να δοθούν επιπλέον σε βαμβακοπαραγωγούς και σιτοπαραγωγούς, με στόχο τη στήριξή τους στη δύσκολη συγκυρία. Όπως τόνισε, οι παρεμβάσεις αυτές αποδεικνύουν ότι το νέο σύστημα λειτουργεί υπέρ των πραγματικών παραγωγών, με σαφές κοινωνικό πρόσημο.

Ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι, στο πλαίσιο του διαρκούς διαλόγου με τον αγροτικό κόσμο, η κυβέρνηση είναι έτοιμη να προχωρήσει και σε πρόσθετα μέτρα στήριξης, λαμβάνοντας υπόψη τις αντοχές της οικονομίας και το πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου απευθείας στην αντλία, κατόπιν συνεννοήσεων με την ΑΑΔΕ και χωρίς περιθώρια για αθέμιτες πρακτικές, πρωτοβουλίες της ΔΕΗ για περαιτέρω μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας για τους αγρότες, καθώς και η εφαρμογή νέου συστήματος για μεγαλύτερη ασφαλιστική κάλυψη από τον ΕΛΓΑ.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι καταβάλλονται ήδη επιπλέον 490 εκατ. ευρώ στους αγρότες, ενώ μέχρι το τέλος του έτους θα δοθούν άλλα 600 εκατ. ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό ύψος των πληρωμών στα 3,8 δισ. ευρώ. Υπενθύμισε επίσης παρεμβάσεις προηγούμενων ετών, όπως τη μείωση του ΦΠΑ σε ζωοτροφές, λιπάσματα και αγροτικά εφόδια, τη μείωση της φορολογίας για τους αγρότες, την επιστροφή του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο, τις αποζημιώσεις για την κακοκαιρία «Daniel» και την καταβολή για πρώτη φορά του Αποζημιωτικού Μέτρου 23. Όπως σημείωσε, ο αγροτικός τομέας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, ωστόσο η κρίση μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία για ένα νέο ξεκίνημα της ελληνικής γεωργίας, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση αναμένει τις προτάσεις των εκπροσώπων των αγροτών με διάθεση κατανόησης αλλά και υπευθυνότητας.

Απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης για την εξωτερική πολιτική, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ανέφερε ότι οι αιτιάσεις περί περιθωριοποίησης της Ελλάδας και υποβάθμισής της έναντι της Τουρκίας έχουν διαψευστεί στην πράξη. Υπενθύμισε τη συμφωνία με τη Chevron, που ακυρώνει ουσιαστικά το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο, την πρόοδο στον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και τη δημιουργία οικολογικών πάρκων στο Αιγαίο, καθώς και το πρόγραμμα SAFE για τη χρηματοδότηση αμυντικών εξοπλισμών από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως σημείωσε, αποδείχθηκε ότι η Ελλάδα είχε δικαίωμα βέτο και ότι η ευρωπαϊκή πορεία της Άγκυρας περνά και από την Αθήνα. Αναφορά έκανε και στις ενεργειακές συμφωνίες για τους υδρογονάνθρακες και τη μεταφορά αμερικανικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη.

Σε ό,τι αφορά την οικονομία, ο κ. Χατζηδάκης αναγνώρισε ότι το πρόβλημα της ακρίβειας είναι υπαρκτό και σοβαρό για τα νοικοκυριά, υπογράμμισε όμως ότι πρόκειται για πανευρωπαϊκό και διεθνές φαινόμενο μετά το 2022 και ότι η κυβέρνηση έχει λάβει σειρά μέτρων για την αντιμετώπισή του, όπως το καλάθι του νοικοκυριού, τα πρόστιμα, καθώς και αυξήσεις σε μισθούς και επιδόματα. Τόνισε ότι η προσπάθεια συνεχίζεται, ενώ για το στεγαστικό ζήτημα αναφέρθηκε στις 44 διαφορετικές πρωτοβουλίες που έχουν υιοθετηθεί τα τελευταία χρόνια για τη στήριξη των ενοικιαστών, και ιδιαίτερα των νέων, στις οποίες προστίθενται και νέες παρεμβάσεις.

Κλείνοντας, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης στάθηκε στην πρόοδο των τελευταίων 6,5 ετών, επισημαίνοντας τη μείωση της ανεργίας από το 18% στο 8%, τη δημιουργία 500.000 νέων θέσεων εργασίας, τη μείωση 83 φόρων και εισφορών, τη σημαντική αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους και το γεγονός ότι η Ελλάδα δανείζεται πλέον φθηνότερα από χώρες όπως η Ιταλία και η Γαλλία. Αναφέρθηκε τέλος στην εκλογή του υπουργού Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup, χαρακτηρίζοντάς την αναγνώριση της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης.