Αναλυτικά οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο.

«Είμαστε σε θέση να κλείσουμε έναν ακόμα λογαριασμό από το παρελθόν» είπε κατά την ομιλία του για τον προϋπολογισμό στη Βουλή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στα δάνεια με ελβετικό φράγκο.

«Έναν λογαριασμό που κρατά σε ομηρία 50.000 δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Κατατίθεται τις επόμενες ημέρες διάταξη που θα προβλέπει ότι οι υποχρεώσεις των πολιτών θα μετατρέπονται σε ευρώ με σταθερό επιτόκιο» όπως είπε και συμπλήρωσε πως «Θα προβλέπεται “κούρεμα” 15-50% με βάση τα περιουσιακά στοιχεία, θα μπορούν να ζητήσουν επιμήκυνση της αποπληρωμής κατά 5 χρόνια. Οι δόσεις καθίστανται πλέον προβλέψιμες και οι δανειολήπτες ελαφρύνονται», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Δείτε ΕΔΩ LIVE τη συζήτηση για την ψήφιση του προϋπολογισμού στη Βουλή.