Οι δανειολήπτες μπορούν είτε να διατηρήσουν το δάνειό τους σε ελβετικό φράγκο είτε να επιλέξουν τη μετατροπή του σε ευρώ.

Η κυβέρνηση όπως προανήγγειλε σήμερα ο Πρωθυπουργός, προχωρά σε νομοθετική ρύθμιση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, με στόχο τη δυνατότητα μετατροπής τους σε ευρώ και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων που προέκυψαν από τη μεταβολή της συναλλαγματικής ισοτιμίας τα προηγούμενα χρόνια. Η παρέμβαση αφορά δάνεια που χορηγήθηκαν κυρίως την περίοδο 2005–2009 και εξακολουθούν να επιβαρύνουν σημαντικό αριθμό δανειοληπτών.

Η ρύθμιση προβλέπει ότι η συμμετοχή είναι προαιρετική. Οι δανειολήπτες μπορούν είτε να διατηρήσουν το δάνειό τους σε ελβετικό φράγκο είτε να επιλέξουν τη μετατροπή του σε ευρώ. Για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια δίνεται η δυνατότητα ένταξης στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, με την ιδιαιτερότητα ότι η λύση που προκύπτει καθίσταται δεσμευτική για τους πιστωτές. Η διαδικασία ολοκληρώνεται ηλεκτρονικά και η οφειλή μετατρέπεται σε ευρώ με βάση την ισοτιμία αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Για τα ενήμερα ή ρυθμισμένα και εξυπηρετούμενα δάνεια προβλέπεται άμεση μετατροπή σε ευρώ με βελτιωμένη ισοτιμία σε σχέση με την τρέχουσα. Η μετατροπή οδηγεί σε μείωση του οφειλόμενου κεφαλαίου, η οποία κυμαίνεται από 15% έως 50%, ανάλογα με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Το νέο δάνειο σε ευρώ θα έχει σταθερό επιτόκιο από 2,30% έως 2,90% για όλη την υπολειπόμενη διάρκεια, ενώ παρέχεται και δυνατότητα επιμήκυνσης έως πέντε έτη, ώστε να μειωθεί το ύψος της μηνιαίας δόσης.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, στην Ελλάδα είχαν χορηγηθεί περίπου 57.000 δάνεια σε ελβετικό φράγκο, εκ των οποίων σήμερα εκτιμάται ότι περίπου 40.000 εξακολουθούν να βρίσκονται σε ισχύ, είτε σε τράπεζες είτε σε εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων. Το κόστος της ρύθμισης καλύπτεται από τις τράπεζες και δεν προβλέπεται επιβάρυνση για τον κρατικό προϋπολογισμό, ενώ δεν επηρεάζονται οι τιτλοποιήσεις του προγράμματος «Ηρακλής».