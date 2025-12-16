Οι απολογίες των συλληφθέντων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζονται την Τετάρτη ενώ οι φερόμενοι ως αρχηγοί απολογούνται την Πέμπτη.

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν και οι δύο τελευταίοι από την πρώτη ομάδα των συλληφθέντων από την Κρήτη για τις παράνομες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις (ΟΠΕΚΕΠΕ) που φέρονται να έλαβαν την περίοδο 2019-2025.

Και στους δύο, με τη σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαίου ανακριτή και του εισαγγελέα, επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εγγυοδοσίας ποσού 15 χιλιάδων ευρώ.

Σήμερα απολογήθηκαν από το πρωί συνολικά 7 συλληφθέντες οι οποίοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν. Αύριο η «σκυτάλη» των απολογιών θα περάσει στη δεύτερη ομάδα των κατηγορουμένων, ανάμεσα στους οποίους η αδερφή και η σύζυγος του Μύρωνα Χιλετζάκη και η σύζυγος του λογιστή Γιώργου Λαμπράκη, με τους φερόμενους ως αρχηγούς να απολογούνται την Πέμπτη.