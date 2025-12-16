Ευνοϊκές διατάξεις για να συνταξιοδοτηθούν το 2025 με όρια ηλικίας από 56 ετών για μειωμένη σύνταξη και από 58,5 ως 61,6 ετών για πλήρη, ισχύουν για 12 κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων.

Λίγες ημέρες απομένουν για την εκπνοή του 2025 και χιλιάδες εργαζόμενοι μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με πιο ευνοϊκούς όρους. Οι ευκαιρίες για έξοδο πριν τα 62 θα είναι λιγότερες το 2026, ενώ από το 2027 ως το 2030 οι περισσότεροι ασφαλισμένοι θα ακολουθούν υποχρεωτικά τον γενικό κανόνα για σύνταξη στο 62ο έτος με 40 χρόνια ασφάλισης ή στα 67 με λιγότερα χρόνια.

Ευνοϊκές διατάξεις για να συνταξιοδοτηθούν το 2025 με όρια ηλικίας από 56 ετών για μειωμένη σύνταξη και από 58,5 ως 61,6 ετών για πλήρη σύνταξη ισχύουν για 12 κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων που διορίστηκαν μεταξύ 1983-1992.

Οι κατηγορίες αυτές είναι οι εξής:

- Μητέρες ασφαλισμένες στο Δημόσιο με 25ετία ως το 2010 και ανήλικο τέκνο είτε κατά το 2010 είτε και μεταγενέστερα.

- Γονείς ασφαλισμένοι στο Δημόσιο οι οποίοι συμπλήρωσαν την 25ετία το 2011 με ανήλικο τέκνο είτε το 2011 είτε μεταγενέστερα και κλεισμένο το 52ο έτος της ηλικίας τους ως το 2017.

- Γονείς ασφαλισμένοι στο Δημόσιο οι οποίοι συμπλήρωσαν την 25ετία το 2012 με ανήλικο τέκνο το 2012 ή μεταγενέστερα και κλεισμένο το 55ο έτος της ηλικίας τους ως το 2018.

- Τρίτεκνοι δημόσιοι υπάλληλοι με 20ετία ως το 2010 με 21 έτη το 2011 και με 23 έτη το 2012.

- Ασφαλισμένοι στο Δημόσιο με 25ετία ως το 2010 και συμπληρωμένες τις ηλικίες των 55 ετών οι γυναίκες και των 60 ετών οι άνδρες ως το 2022, για μειωμένη σύνταξη.

- Ασφαλισμένοι στο Δημόσιο άνδρες και γυναίκες με 25ετία το 2011 και συμπληρωμένη την ηλικία των 56 ετών ως το 2022 για μειωμένη σύνταξη.

- Ασφαλισμένοι στο Δημόσιο άνδρες και γυναίκες με 25ετία το 2012 και συμπληρωμένη την ηλικία των 58 ετών ως 2022 για μειωμένη σύνταξη.

- Δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι συμπλήρωσαν 25ετία ως το 2010 και μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με πλήρη σύνταξη πριν τα 62 ή και στα 62 χωρίς να χρειαστεί να συμπληρώσουν 40 έτη ασφάλισης, εφόσον έκλεισαν το 58ο έτος με 35ετία ως το 2021.

- Δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι συμπλήρωσαν 25ετία το 2011 και ως το 2021 είχαν 36 έτη ασφάλισης και κλεισμένο το 58ο έτος.

- Δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι συμπλήρωσαν 25ετία το 2012 και 37 έτη συνολικά ως το 2021 (μαζί με εξαγορές πλασματικού χρόνου) με συμπληρωμένο το 59ο έτος της ηλικίας τους ως το 2021.

- Δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι διορίστηκαν μετά το 1983 και συμπλήρωσαν 25ετία ως το 2010 μαζί με ένσημα και από τον ιδιωτικό τομέα πριν το 1983 και έφτασαν να έχουν 37 έτη συνολικά ως το 2021. Σε αυτήν την περίπτωση αποχωρούν φέτος με όριο ηλικίας 60,5 ετών, εφόσον συμπλήρωσαν το 55ο έτος το 202.

- Ασφαλισμένοι στους ΟΤΑ (οδηγοί, οδοκαθαριστές κ.ά.) με 12 έτη ασφάλισης στα βαρέα μέχρι τις 31/12/2012 οι οποίοι αποχωρούν με πλήρη σύνταξη στο 58ο έτος. Όσοι έχουν τα 12 έτη ασφάλισης στα βαρέα ΟΤΑ μετά την 1η/1/2013 αποχωρούν με όριο ηλικίας συνταξιοδότησης το 60ό έτος.

Σύνταξη με 35ετία, 36ετία και 37ετία

Ανάλογα με την ημερομηνία γέννησης και το έτος που συμπλήρωσαν 35ετία, 36ετία και 37ετία οι ασφαλισμένοι από το Δημόσιο που μπορούν να υποβάλουν αίτηση για σύνταξη είναι οι εξής:

- Άνδρες και γυναίκες γεννημένοι το 1962 και 1963 με 25ετία έως και 31-12-2010 και 35 έτη συνολικά το 2020 ή το 2021. Αποχωρούν με όριο ηλικίας συνταξιοδότησης 61 ετών και 61,6 μηνών αντίστοιχα.

- Άνδρες και γυναίκες γεννημένοι το 1962 και το 1963 με 25ετία έως και 31-12-2011 και 36 έτη συνολικά μέχρι το 2021. Αποχωρούν με όριο ηλικίας συνταξιοδότησης 61 και 61 ετών και 6 μηνών αντίστοιχα.

- Άνδρες και γυναίκες γεννημένοι το 1964 και το 1965 με 25ετία έως και 31-12-2010 και με 37 έτη συνολικά μέχρι και την 31-12-2020. Αποχωρούν με όριο ηλικίας 59,5 ετών και 60,3 ετών αντίστοιχα. Στην 37ετία συνυπολογίζεται και τυχόν χρόνος ασφάλισης πριν τον διορισμό στο Δημόσιο.

Για ειδικές κατηγορίες όπως οι μητέρες με ανάπηρο ή ανίκανο τέκνο προς εργασία προβλέπεται η συνταξιοδότηση στα 50 με 25ετία οποτεδήποτε.