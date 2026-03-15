Όλα όσα αποκάλυψε σε συνέντευξή της.

Η Μαρίνα Σάττι μίλησε στην Τζένη Μπαλατσινού στο πλαίσιο του «Women’s Forum» για την παιδική της ηλικία και για μια σειρά από στερεότυπα που την έκαναν να αισθάνεται περιορισμένη.

Όπως η ίδια ανέφερε: «Ας πούμε με θυμάμαι να ντρέπομαι επειδή ο μπαμπάς μου είναι μαύρος και είναι από το Σουδάν και θυμάμαι να έρχεται να με παίρνει από το φροντιστήριο και να σκέφτομαι «θα τον δουν οι συμμαθητές μου» και ντρεπόμουν και φοβόμουν και δεν ήξερα πώς θα το πάρουν. Το “τραγουδίστρια”, πολλά χρόνια ντρεπόμουν να το πω για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω, ίσως κάπως έχει συνδεθεί στο μυαλό μας… δεν ξέρω με τι. Τουλάχιστον στο δικό μου μυαλό, επειδή είμαι από χωριό;» ανέφερε η Μαρίνα Σάττι στο γυναικείο Forum με την Τζένη Μπαλατσινού.

«Ας πούμε για παράδειγμα εγώ δεν μπορώ και αυτό με τη νύχτα πολύ. Δηλαδή δεν το έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου. Δεν λέω κάτι για όποιον το κάνει, απλώς σε εμένα δεν μου ταιριάζει. Δηλαδή θα κάνω συναυλίες το καλοκαίρι. Σίγουρα αυτό έχει ένα κόστος. Αλλά δεν μπορώ να κάνω νύχτα ας πούμε, βραδινά μαγαζιά, ξενύχτια» αποκάλυψε η τραγουδίστρια για τα μπουζούκια.

Εγώ πάντα σαν άνθρωπος, είναι νομίζω και κομμάτι του χαρακτήρα μου, πάντα αν κάτι δεν μου ταίριαζε και ένιωθα ότι δεν χωράω, κάπως αντιδρούσε το σώμα μου σ’ αυτό. Αλλά πλέον μεγαλώνοντας προσπαθώ και συνειδητά… δηλαδή νομίζω ότι υπάρχουν αυτοί οι περιορισμοί γύρω μας, αλλά πιο πολύ γίνονται περιορισμοί όταν τους αποδεχόμαστε και εμείς. Οπότε προσπαθώ, ξέρεις, να μην το ακούω αυτό και να συγκεντρώνομαι σε αυτό που εγώ νιώθω, αυτό που πιστεύω».

«Νομίζω όλοι μας, μεγαλώνοντας ακούμε πράγματα, βλέπουμε πράγματα… Είτε κάποιος μας το περνάει, είτε μόνοι μας δημιουργούμε αυτές τις πεποιθήσεις ας πούμε. Σίγουρα έχω νιώσει περιορισμένη από αυτά στο παρελθόν. Αλλά νομίζω εντάξει, τώρα πηγαίνουνε καλύτερα τα πράγματα. Παντού νομίζω υπάρχουν στερεότυπα. Στη ζωή γενικότερα» συμπλήρωσε η Μαρίνα Σάττι.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dh391mhqdy5l?integrationId=40599y14juihe6ly}