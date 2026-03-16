Ο Έλληνας πλοιοκτήτης προειδοποιεί ότι η παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια απειλείται σοβαρά.

Σε έκκληση για συντονισμένη διεθνή δράση προκειμένου να αποκατασταθεί η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ προχωρά ο εφοπλιστής Βαγγέλης Μαρινάκης, μέσω άρθρου του στην The Daily Telegraph.

Ο Έλληνας πλοιοκτήτης προειδοποιεί ότι η παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια απειλείται σοβαρά, καθώς ένα από τα σημαντικότερα περάσματα του διεθνούς εμπορίου έχει ουσιαστικά κλείσει, διακόπτοντας τη ροή τεράστιων ποσοτήτων πετρελαίου, υγροποιημένου φυσικού αερίου και λιπασμάτων προς τις παγκόσμιες αγορές.

Όπως σημειώνει, για πρώτη φορά στην ιστορία τα Στενά του Ορμούζ έχουν πρακτικά αποκλειστεί, επηρεάζοντας περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας διακίνησης αργού πετρελαίου και LNG, αλλά και περίπου το ένα τρίτο της παγκόσμιας προμήθειας λιπασμάτων. Οι επιπτώσεις, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι ήδη ορατές: άνοδος των τιμών ενέργειας, επιστροφή του πληθωρισμού και σοβαρές αναταράξεις στην παγκόσμια οικονομία.

Πέρα από τις οικονομικές συνέπειες, ο Μαρινάκης δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον αυξανόμενο κίνδυνο για τα πληρώματα των πλοίων. Όπως επισημαίνει, εμπορικά πλοία δέχονται επιθέσεις με πυραύλους στην περιοχή, με αποτέλεσμα οι ναυτικοί να βρίσκονται καθημερινά αντιμέτωποι με σοβαρούς κινδύνους. Μια δραστηριότητα που αποτελεί βασικό πυλώνα της διεθνούς οικονομίας, υπογραμμίζει, έχει μετατραπεί σε στόχο εχθρικών δρώντων που χρησιμοποιούν την ενέργεια ως γεωπολιτικό όπλο.

Ο ίδιος τονίζει ότι η ναυτιλιακή βιομηχανία έχει αποδείξει στο παρελθόν ότι μπορεί να διαχειριστεί κρίσεις, όπως εκείνες που προέκυψαν στην Ερυθρά Θάλασσα, στη Διώρυγα του Σουέζ ή κατά την περίοδο της πανδημίας. Ωστόσο, υπογραμμίζει ότι η παρούσα κρίση διαφέρει, καθώς «ο αυτοσχεδιασμός δεν αποτελεί στρατηγική» και οι μέχρι σήμερα πρακτικές αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων δεν επαρκούν.

Για τον λόγο αυτό προτείνει τη δημιουργία μιας επίσημης συμμαχίας μεταξύ των μεγάλων πλοιοκτητών παγκοσμίως, των κρατών του Κόλπου που παράγουν ενέργεια και των Ηνωμένες Πολιτείες. Στόχος μιας τέτοιας συνεργασίας θα είναι η αποκατάσταση της ενεργειακής ροής από τον Κόλπο προς τις διεθνείς αγορές και η διασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης των πλοίων.

Σύμφωνα με την πρότασή του, οι μεγάλοι ιδιοκτήτες δεξαμενόπλοιων και πλοίων μεταφοράς LNG θα πρέπει να συντονιστούν άμεσα για την αναδρομολόγηση της διαθέσιμης χωρητικότητας και τη συγκέντρωση επιχειρησιακών πληροφοριών, ώστε να μεταφερθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερος όγκος ενέργειας μέσω εναλλακτικών διαδρομών. Παράλληλα, τα κράτη του Κόλπου καλούνται να διαθέσουν άμεσα τις εξαγωγικές τους υποδομές για τη στήριξη της προσπάθειας.

Κεντρικό ρόλο, σύμφωνα με τον Μαρινάκη, μπορούν να διαδραματίσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες μέσω της ενίσχυσης της ναυτικής τους παρουσίας και της διπλωματικής εμπλοκής τους. Η Ουάσιγκτον, όπως σημειώνει, παραμένει κρίσιμος παράγοντας για τη διατήρηση της σταθερότητας στις ενεργειακές αγορές και την προστασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στα διεθνή ύδατα.

Ο Έλληνας εφοπλιστής υποστηρίζει ότι η Ευρώπη καλείται επίσης να αναγνωρίσει μια στρατηγική πραγματικότητα: θα συνεχίσει να εξαρτάται από εισαγόμενη ενέργεια, αλλά δεν μπορεί να βασίζεται επ’ αόριστον σε προμηθευτές που αποδεικνύονται πολιτικά ασταθείς. Σε αυτό το πλαίσιο, θεωρεί ότι ο ιδιωτικός ναυτιλιακός τομέας αποτελεί φυσικό εταίρο για μια νέα στρατηγική ενεργειακής ασφάλειας.

Ο ίδιος δηλώνει ότι οι εταιρείες του, Capital Clean Energy Carriers Corp και Capital Tankers Corp, είναι έτοιμες να θέσουν τη διαθέσιμη χωρητικότητά τους στην υπηρεσία μιας τέτοιας προσπάθειας, ακόμη και αν απαιτηθούν δύσκολες αποφάσεις σχετικά με την ασφάλιση, τη διέλευση και την προστασία των πλοίων σε αμφισβητούμενες θαλάσσιες ζώνες.

Κλείνοντας, ο Μαρινάκης απευθύνει κάλεσμα προς πλοιοκτήτες, κυβερνήσεις και ασφαλιστικούς φορείς να αναλάβουν άμεσα δράση. Όπως επισημαίνει, το κόστος της αδράνειας ήδη επιβαρύνει την παγκόσμια οικονομία, ενώ προτεραιότητα πρέπει να παραμείνει η προστασία των ναυτικών που συνεχίζουν να διασφαλίζουν τη λειτουργία του διεθνούς εμπορίου. «Η στιγμή για δράση είναι τώρα», καταλήγει.