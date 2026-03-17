Η Capital Tankers Corp. του Βαγγέλη Μαρινάκη πραγματοποίησε την είσοδό της στην αγορά Euronext Growth Oslo, σε μια εξέλιξη που καταγράφεται ως η μεγαλύτερη εισαγωγή ναυτιλιακής εταιρείας δυτικών συμφερόντων των τελευταίων δύο δεκαετιών.

Η νεοσύστατη εταιρεία δεξαμενόπλοιων, με σύμβολο διαπραγμάτευσης «CAPT», συνόδευσε την εισαγωγή της με ιδιωτική τοποθέτηση ύψους 4,8 δισ. νορβηγικών κορωνών, ή περίπου 500 εκατ. δολαρίων, η οποία υπερκαλύφθηκε σημαντικά, αντανακλώντας την έντονη επενδυτική ζήτηση. Στη διαδικασία συμμετείχαν περισσότεροι από 900 επενδυτές, ενώ ιδιαίτερα αυξημένο ήταν το ενδιαφέρον και από ιδιώτες, με πάνω από 500 αιτήσεις.

Η διαπραγμάτευση της μετοχής ξεκίνησε στις 09:00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) στο χρηματιστήριο του Όσλο, στο πλαίσιο της καθιερωμένης τελετής έναρξης, με την τιμή να ανοίγει στις 134 νορβηγικές κορώνες. Η αποτίμηση της εταιρείας διαμορφώθηκε περίπου στα 17,56 δισ. NOK, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή εμπιστοσύνη της αγοράς. Συνολικά εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση 131.050.000 μετοχές, με δυνατότητα αύξησης έως 135.700.000 σε περίπτωση πλήρους άσκησης του δικαιώματος υπερκατανομής.

Η εισαγωγή αποτελεί την 11η καταχώριση στο Euronext για το 2026 και την έκτη διεθνή από την αρχή του έτους, ενώ συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων ναυτιλιακών IPO των τελευταίων 20 ετών και των σημαντικότερων της τελευταίας πενταετίας σε όρους κεφαλαιοποίησης. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η συνολική αποτίμηση της εταιρείας προσεγγίζει τα 2 δισ. δολάρια, με το 26% των μετοχών να διατίθεται σε επενδυτές, κυρίως μακροπρόθεσμα θεσμικά χαρτοφυλάκια, ενώ το υπόλοιπο 74% παραμένει στην Capital Maritime & Trading.

Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν αναμένεται να κατευθυνθούν κυρίως στη χρηματοδότηση του ναυπηγικού προγράμματος της εταιρείας, καθώς και σε ανάγκες κεφαλαίου κίνησης και γενικούς εταιρικούς σκοπούς. Παράλληλα, η διοίκηση της ναυτιλιακής υπό το Βαγγέλη Μαρινάκη, εξετάζει τη μελλοντική μετάταξη στην κύρια αγορά του Όσλο, καθώς και το ενδεχόμενο παράλληλης εισαγωγής σε χρηματιστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών, υπό κατάλληλες συνθήκες.

Η Capital Tankers διαχειρίζεται στόλο 30 σύγχρονων και ενεργειακά αποδοτικών δεξαμενόπλοιων μεταφοράς αργού πετρελαίου, εκ των οποίων εννέα βρίσκονται ήδη σε λειτουργία και 21 υπό ναυπήγηση, με παραδόσεις που εκτείνονται έως το 2028. Επιπλέον, διατηρεί δικαιώματα για την απόκτηση ακόμη 13 πλοίων, ενισχύοντας τις προοπτικές ανάπτυξής της. Σημαντικό μέρος του στόλου είναι εξοπλισμένο με τεχνολογία LNG dual-fuel, ευθυγραμμισμένο με τις αυστηρότερες περιβαλλοντικές απαιτήσεις.

Η εταιρεία προέκυψε από την απόσχιση της Capital Maritime & Trading του Βαγγέλη Μαρινάκη και αποτελεί ένα καθαρό επενδυτικό «στοίχημα» στον κλάδο των crude tankers, με δραστηριότητα κυρίως στις αγορές spot και βραχυπρόθεσμων ναυλώσεων. Στη μετοχική της σύνθεση συμμετέχει ο επιχειρηματίας Βαγγέλης Μαρινάκης, υπό την ηγεσία του οποίου ο Όμιλος Capital έχει εξελιχθεί σε μία από τις ισχυρότερες ναυτιλιακές πλατφόρμες διεθνώς, με στόλο 177 πλοίων συνολικής χωρητικότητας περίπου 18,4 εκατ. dwt.

Σε δηλώσεις του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Γεράσιμος Καλογηράτος, υπογράμμισε ότι η ισχυρή ανταπόκριση των επενδυτών επιβεβαιώνει την ποιότητα του στόλου και τις θετικές προοπτικές της αγοράς, σημειώνοντας ότι η εισαγωγή στο Euronext Growth Oslo προσφέρει άμεση πρόσβαση σε μια ευρεία και εξελιγμένη επενδυτική βάση. Όπως ανέφερε, η εταιρεία εισέρχεται πλέον στη φάση υλοποίησης των στρατηγικών της στόχων, με επίκεντρο τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους της.

Η επιτυχής εισαγωγή της Capital Tankers στο Όσλο ενισχύει τη θέση του Ομίλου Capital στις διεθνείς κεφαλαιαγορές και επιβεβαιώνει τη δυναμική του σε μια περίοδο κατά την οποία ο ναυτιλιακός κλάδος επαναπροσδιορίζεται υπό το βάρος της ενεργειακής μετάβασης και των αυξανόμενων περιβαλλοντικών απαιτήσεων.