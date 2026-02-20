Η Capital Clean Energy Carriers δραστηριοποιείται στη μεταφορά LNG, λοιπών αερίων, εμπορευματοκιβωτίων και ξηρού φορτίου, ωστόσο τα τελευταία χρόνια έχει υλοποιήσει στρατηγική αναδιάρθρωση με σαφή προσανατολισμό στον ενεργειακό τομέα.

Με ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση και σημαντική υπερκάλυψη ολοκληρώνεται, σύμφωνα με πληροφορίες, η Δημόσια Προσφορά για το ομόλογο ύψους 250 εκατ. ευρώ της Capital Clean Energy Carriers, συμφερόντων του Βαγγέλη Μαρινάκη. Το επενδυτικό ενδιαφέρον εμφανίστηκε έντονο ήδη από τις πρώτες ώρες της διαδικασίας, με την έκδοση να έχει καλυφθεί από χθες, ενώ αξιοσημείωτη είναι η συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών.

Ο επταετής τίτλος προσέλκυσε αυξημένο ενδιαφέρον από το retail, γεγονός που αποτυπώνει τη δυναμική της έκδοσης, σε μια περίοδο όπου οι αποταμιευτές αναζητούν εναλλακτικές τοποθετήσεις με ανταγωνιστικές αποδόσεις. Το επιτόκιο της έκδοσης αναμένεται να διαμορφωθεί εντός εύρους από 3,75% έως 4,05%, με την τελική απόδοση να προσδιορίζεται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας βιβλίου προσφορών.

Σε περίπτωση πλήρους κάλυψης, τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια εκτιμώνται σε 242,5 εκατ. ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών, περίπου 152 εκατ. ευρώ, θα κατευθυνθεί στην αποπληρωμή υφιστάμενου ομολογιακού δανεισμού θυγατρικής του ομίλου, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος. Παράλληλα, ποσό 70 εκατ. ευρώ θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση μέρους του τιμήματος πλοίων που βρίσκονται υπό ναυπήγηση και έχουν αποκτηθεί από θυγατρικές της εκδότριας, ενώ τα υπόλοιπα κεφάλαια θα καλύψουν ανάγκες κεφαλαίου κίνησης.

Μετά τον καθορισμό της τελικής απόδοσης και του επιτοκίου, οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι θα προσδιορίσουν το τελικό ύψος της έκδοσης και θα προχωρήσουν στην κατανομή των ομολογιών. Τουλάχιστον το 30% της έκδοσης θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών ιδιωτών επενδυτών, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό δύναται να κατανεμηθεί μεταξύ ειδικών και ιδιωτών επενδυτών, λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική ζήτηση, τον αριθμό των αιτήσεων και την ανάγκη διασφάλισης ομαλής διαπραγμάτευσης στη δευτερογενή αγορά.

Η Capital Clean Energy Carriers δραστηριοποιείται στη μεταφορά LNG, λοιπών αερίων, εμπορευματοκιβωτίων και ξηρού φορτίου, ωστόσο τα τελευταία χρόνια έχει υλοποιήσει στρατηγική αναδιάρθρωση με σαφή προσανατολισμό στον ενεργειακό τομέα. Στο πλαίσιο αυτό, έχει προχωρήσει σε σταδιακή αποεπένδυση από τον κλάδο των containerships, έχοντας ήδη πωλήσει ή συμφωνήσει να πωλήσει το σύνολο σχεδόν των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.

Όπως επισημαίνεται στο ενημερωτικό δελτίο, ο όμιλος έχει διαμορφωθεί μέσα από διαδοχικούς εταιρικούς μετασχηματισμούς, με στόχο τη δημιουργία ενός πιο εξειδικευμένου και κεφαλαιακά

πειθαρχημένου ενεργειακού ναυτιλιακού προφίλ. Η στρατηγική αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της παγκόσμιας ενεργειακής μετάβασης και της αυξανόμενης σημασίας του LNG ως καυσίμου-γέφυρα, με την εταιρεία να επιδιώκει μεγαλύτερη σταθερότητα μέσω μακροπρόθεσμων ναυλώσεων και μειωμένη έκθεση σε κυκλικές αγορές.

Συνολικά, η επιτυχία της έκδοσης επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της αγοράς στο επιχειρηματικό σχέδιο της Capital Clean Energy Carriers και ενισχύει τη χρηματοδοτική της βάση σε μια περίοδο στρατηγικής μετάβασης προς τη μεταφορά ενεργειακών φορτίων.