Για 6η συνεχόμενη χρονιά το AVEK ZAPPEION 2026 γέμισε τις κούπες μας με καφέ και τις σκέψεις μας με τις νέες τάσεις, που θα καθορίσουν το μέλλον του κλάδου.

Τέσσερις ημέρες γεμάτες αρώματα, γεύσεις και νότες φρεσκοκομμένου καφέ. Από τις 13 έως τις 16 Φεβρουαρίου, επαγγελματίες και λάτρεις του καφέ πλημμύρισαν το Ζάππειο Μέγαρο, με χαμόγελα και διάθεση για συζήτηση και γνώση, γύρω από το αύριο στον κόσμο του καφέ.

Qualita Unica: Το νέο statement στον χώρο του καφέ

Το ενδιαφέρον, φυσικά, κέντρισε το μεγάλο λανσάρισμα του νέου brand Qualita Unica, με τρία διαφορετικά blends. Φτιαγμένο στο υπερσύγχρονο εργοστάσιο της ΑΒΕΚ, στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, αυτή η πρωτοπόρα προσέγγιση στον roasted espresso αποτέλεσε την απόλυτη εμπειρία σε όσους είχαν την ευκαιρία να τον απολαύσουν.

Όταν ο καφές συνάντα το.. fine dining

Η ΑΒΕΚ ανέβασε τον πήχη, συνδέοντας τον καφέ με fine dining, υψηλή ζαχαροπλαστική και νέες τάσεις στα σνακς. Οι επισκέπτες δοκίμασαν live δημιουργίες του παγκοσμίου φήμης chef Salvatore De Riso, εντυπωσιακές παρουσιάσεις από τον chef του The Zillers Pastry Bar και γνώρισαν τις νέες gourmet προτάσεις για σνακ της Provil.

Εκπαίδευση που… ξυπνά τις αισθήσεις

Τα σεμινάρια - workshops δεν ήταν απλά μία ενημέρωση. Ήταν προσωπική εμπειρία, έμπνευση και τεχνογνωσία, για αυτούς που θέλουν να πάνε τις γνώσεις τους ένα επίπεδο πιο πάνω. Από γεύση και αρώματα μέχρι τεχνικές και δημιουργικότητα, κάθε workshop ήταν μια μικρή «αποθήκη ιδεών».

Brands που κάνουν τη διαφορά

Στην έκθεση παρουσιάστηκαν όλα τα κορυφαία brands της ΑΒΕΚ ΒΕΚΡΑΚΟΣ: Hausbrandt, Qualita Unica, Fair, Nadali, Antica Tostatura Triestina, Ελληνικός Καφές Άριστος, Chocolulu, Simonelli Group, Eilles Tea, TE Exclusive, The Organic Lab, One & Only, AVEK Premium Loose Teas και ολοκληρωμένες λύσεις επαγγελματικού εξοπλισμού -Hotel Solutions. Όλα σε ένα μέρος, για να δεις τι πραγματικά σημαίνει ποιοτικός καφές και πρωτοπορία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Stay tuned.. γιατί έρχονται πολλά…

Μέχρι τότε, κρατήστε το άρωμα του φρεσκοκομμένου καφέ ζωντανό και αναλλοίωτο!

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.avek.gr και ακολουθείστε μας σε Instagram και TikTok @avek_vekrakos!