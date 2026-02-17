Σύμφωνα με τους όρους της έκδοσης, τουλάχιστον το 30% των ομολογιών θα διατεθεί σε ιδιώτες επενδυτές, ενώ έως και το 70% θα κατευθυνθεί σε ειδικούς επενδυτές και ιδιώτες, ανάλογα με τη ζήτηση.

Σήμερα αναμένεται να ανακοινωθεί το εύρος απόδοσης για το κοινό ομολογιακό δάνειο της Capital Clean Energy Carriers Corp., ύψους έως 250 εκατ. ευρώ.

Η εισηγμένη στον Nasdaq ναυτιλιακή εταιρεία δρομολογεί την έκδοση επταετούς κοινού ομολογιακού δανείου, με στόχο την ενίσχυση της επενδυτικής της στρατηγικής και τη στήριξη του φιλόδοξου προγράμματος ανανέωσης και επέκτασης του στόλου της. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε την προηγούμενη Παρασκευή το ενημερωτικό δελτίο της εταιρείας, ανοίγοντας τον δρόμο για τη δημόσια προσφορά έως 250.000 άυλων, κοινών, ονομαστικών ομολογιών, οι οποίες θα ενταχθούν στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Το ομολογιακό δάνειο θα έχει συνολικό ύψος έως 250 εκατ. ευρώ, με κατώτατο όριο τα 200 εκατ. ευρώ, ενώ η ονομαστική αξία κάθε ομολογίας θα ανέρχεται σε 1.000 ευρώ. Η δημόσια προσφορά θα πραγματοποιηθεί από τις 18 έως τις 20 Φεβρουαρίου 2026, με το εύρος απόδοσης να ανακοινώνεται σήμερα 17 Φεβρουαρίου. Η δημόσια εγγραφή των επενδυτών θα ολοκληρωθεί στις 20 Φεβρουαρίου στις 16:00, οπότε και θα ανακοινωθούν η τελική απόδοση και το επιτόκιο της έκδοσης.

Συντονιστές κύριοι ανάδοχοι είναι η Τράπεζα Πειραιώς, η Alpha Bank, η Euroxx Χρηματιστηριακή και η Optima Bank, ενώ σύμβουλοι έκδοσης έχουν οριστεί η Τράπεζα Πειραιώς και η Euroxx Χρηματιστηριακή. Η πιστοποίηση καταβολής των κεφαλαίων και η παράδοση των ομολογιών αναμένεται στις 25 Φεβρουαρίου, ενώ η έναρξη διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών έχει προγραμματιστεί για τις 26 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με τους όρους της έκδοσης, τουλάχιστον το 30% των ομολογιών θα διατεθεί σε ιδιώτες επενδυτές, ενώ έως και το 70% θα κατευθυνθεί σε ειδικούς επενδυτές και ιδιώτες, ανάλογα με τη ζήτηση. Ο τελικός επιμερισμός θα καθοριστεί με γνώμονα τη διασφάλιση επαρκούς διασποράς και την ομαλή διαπραγμάτευση των τίτλων στη δευτερογενή αγορά.

Η Capital Clean Energy Carriers, συμφερόντων Βαγγέλη Μαρινάκη, ιδρύθηκε το 2007 ως Capital Product Partners L.P. και το 2024 μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρεία, υιοθετώντας τη σημερινή της επωνυμία, η οποία αποτυπώνει τη στρατηγική της στροφή προς τη μεταφορά καθαρότερων μορφών ενέργειας.

Η εταιρεία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της ενεργειακής μετάβασης, κατέχοντας ηγετική θέση παγκοσμίως στη μεταφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG). Στο νέο ενεργειακό περιβάλλον, τα πλοία μεταφοράς LNG αποτελούν κρίσιμο εργαλείο ενεργειακής ασφάλειας, επιτρέποντας τη διαφοροποίηση προμηθευτών και διαδρομών και τη μείωση γεωπολιτικών εξαρτήσεων.

Η Capital Clean Energy Carriers διαθέτει τον μεγαλύτερο σύγχρονο στόλο μεταφοράς LNG μεταξύ των εισηγμένων ναυτιλιακών εταιρειών στις ΗΠΑ. Ο στόλος της περιλαμβάνει συνολικά 32 πλοία, εκ των οποίων 14 βρίσκονται σε λειτουργία και 18 υπό ναυπήγηση: 21 πλοία LNG τελευταίας γενιάς, 6 μεσαίου μεγέθους πλοία LPG διπλού καυσίμου, 4 πλοία μεταφοράς LCO₂/πολλαπλών αερίων και ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων τύπου Neo-Panamax.

Σε εξέλιξη βρίσκεται επενδυτικό πρόγραμμα ύψους περίπου 3 δισ. δολαρίων για την ενίσχυση του στόλου με 18 νεότευκτα πλοία, τα οποία θα παραδοθούν μεταξύ του δεύτερου τριμήνου του 2026 και του πρώτου τριμήνου του 2029.

Τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας παρουσιάζουν ισχυρή βελτίωση. Τα έσοδα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες στο εννεάμηνο του 2025 ανήλθαν σε 306 εκατ. δολάρια, ενώ τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 265 εκατ. δολάρια. Παράλληλα, το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων αυξήθηκε στα 4,1 δισ. δολάρια.

Η Capital Clean Energy Carriers διαθέτει εξασφαλισμένα έσοδα από ναυλώσεις ύψους 2,9 δισ. δολαρίων, με προοπτική αύξησης στα 4,2 δισ. δολάρια, ενισχύοντας τη μεσοπρόθεσμη ορατότητα και τη χρηματοοικονομική της σταθερότητα. Παράλληλα, διατηρεί μακρύ ιστορικό ανταμοιβής των μετόχων, με 74 συνεχόμενες τριμηνιαίες πληρωμές μερισμάτων σε μετρητά, συνολικού ύψους 1,1 δισ. δολαρίων από το 2007 έως σήμερα.

Τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια από την έκδοση, ύψους περίπου 242,5 εκατ. ευρώ μετά την αφαίρεση εξόδων, θα κατευθυνθούν κατά κύριο λόγο στην αποπληρωμή υφιστάμενου ομολογιακού δανείου του 2021, στη χρηματοδότηση μέρους του κόστους ναυπήγησης νέων πλοίων και στην ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης.