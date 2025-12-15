Τη στρατηγική συνεργασία ανακοίνωσε η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, γνωστοποιώντας ότι η Capital Maritime αναλαμβάνει τον ρόλο του Χρυσού Χορηγού της ΕΟΕ.

Η Capital Maritime & Trading Corp., συμφερόντων του Βαγγέλη Μαρινάκη, αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση και υλοποίηση της πλήρους ανακαίνισης του Παναθηναϊκού Σταδίου, με στόχο την αναβάθμιση των υποδομών του ώστε το ιστορικό Καλλιμάρμαρο να μπορεί να φιλοξενεί διεθνείς αγώνες στίβου υψηλού επιπέδου, όπως διοργανώσεις της Diamond League.

Η πρωτοβουλία αυτή επαναφέρει το εμβληματικό μνημείο στη βασική του αγωνιστική χρήση, περισσότερο από έναν αιώνα μετά την ανακατασκευή του τον 19ο αιώνα από τον εθνικό ευεργέτη Γεώργιο Αβέρωφ για τη διεξαγωγή των πρώτων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων του 1896.

Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται η τοποθέτηση νέου αγωνιστικού τάπητα, ο οποίος θα πληροί όλες τις διεθνείς προδιαγραφές για αγώνες Diamond League, καθώς και η αντικατάσταση του υφιστάμενου φωτισμού με σύγχρονα συστήματα LED. Ο νέος φωτισμός, πέρα από την ενεργειακή εξοικονόμηση και την περιβαλλοντική προστασία, θα αναδεικνύει την αρχιτεκτονική και την ιστορική μοναδικότητα του Καλλιμάρμαρου, δημιουργώντας παράλληλα έναν νυχτερινό φωτεινό περίπατο για τους επισκέπτες, Έλληνες και ξένους.

Παράλληλα, ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα χρηματοδοτήσει και τον φωτισμό της πρόσοψης του κτηρίου της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής στη λεωφόρο Κηφισίας. Το έργο έχει αναλάβει η διεθνούς φήμης σχεδιάστρια φωτισμού Ελευθερία Ντεκώ, γνωστή για τον φωτισμό της Ακρόπολης, και περιλαμβάνει καινοτόμες παρεμβάσεις που φιλοδοξούν να προσδώσουν στο κτήριο και ευρύτερα στην πόλη έναν νέο πολιτιστικό χαρακτήρα.

Σε δήλωσή του, ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι «το Καλλιμάρμαρο είναι πολύ περισσότερο από ένα στάδιο», χαρακτηρίζοντάς το σύμβολο διαχρονικών ελληνικών ιδεωδών όπως η ευγενής άμιλλα, το ευ αγωνίζεσθαι και η φιλία των λαών. Όπως σημείωσε, στόχος της χορηγίας είναι η διατήρηση του μνημείου ζωντανού, ως συνεχούς πηγής έμπνευσης και ιστορικής μνήμης για τις επόμενες γενιές.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρος Κούβελος έκανε λόγο για μια διαχρονική και ανιδιοτελή προσφορά στον ελληνικό αθλητισμό, επισημαίνοντας ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης στηρίζει έμπρακτα το Ολυμπιακό ιδεώδες χωρίς χρονικά ή οικονομικά όρια και χωρίς να ζητά ανταποδοτικά οφέλη. Τόνισε επίσης ότι η ανακαίνιση του Παναθηναϊκού Σταδίου θα επιτρέψει στη χώρα να φιλοξενεί ξανά μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις κλασικού αθλητισμού.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία έρχεται λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση της στήριξης του παγκόσμιου πρωταθλητή πάλης Γιώργου Κουγιουμτσίδη από τον Βαγγέλη Μαρινάκη, μέσω της Alter Ego Media, επιβεβαιώνοντας τη συνεχή παρουσία του στον χώρο του ελληνικού αθλητισμού.