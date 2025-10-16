Συνολικά 2.200 χιλιόμετρα σε εννέα ημέρες θα «καλύψει» η Ολυμπιακή φλόγα στην Ελλάδα, προτού παραδοθεί στους διοργανωτές των Χειμερινών Ολυμπιακών αγώνων 2026, σε Μιλάνο και Κορτίνα.
Η ΕΟΕ παρουσίασε σήμερα, Πέμπτη, τις τελετές για την Ολυμπιακή φλόγα. Η αφή στην Αρχαία Ολυμπία θα γίνει στις 26 Νοεμβρίου. Θα ακολουθήσει λαμπαδηδρομία εννέα ημερών, που θα καλύψει 2.200 χιλιόμετρα σε 23 νομούς και επτά περιφέρειες, ενώ θα γίνουν 36 τελετές υποδοχής. Στις 4 Δεκεμβρίου, στο Παναθηναϊκό στάδιο, θα γίνει η παράδοση της φλόγας στην οργανωτική επιτροπή των Χειμερινών Ολυμπιακών αγώνων 2026.
Πρώτος λαμπαδηδρόμος θα είναι ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής του σκι, Αλέξανδρος Γκιννής. «Ήταν ένα απίστευτο συναίσθημα όταν έμαθα ότι θα είμαι ο πρώτος λαμπαδηδρόμος. Με γέμισε υπερηφάνεια και συγκίνηση και είναι μία τιμή που θα την έχω μαζί μου μια ολόκληρη ζωή», δήλωσε ο «ασημένιος» παγκόσμιος πρωταθλητής του αλπικού σκι.
Η Έλενα Ξενάκη, εκπροσωπώντας την εθνική ομάδα πόλο γυναικών που αναδείχθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια το καλοκαίρι, θα είναι η τελευταία λαμπαδηδρόμος και θα ανάψει τον βωμό στο Παναθηναϊκό στάδιο. «Είναι μοναδικό συναίσθημα, είναι κάτι που θα μείνει χαραγμένο στην καρδιά όλων μας. Η φλόγα είναι κάτι παραπάνω από ένα σύμβολο, κουβαλά μέσα της όνειρα, αξίες, δύναμη και είμαι πολύ χαρούμενη που εγώ και οι συμπαίκτριες μου θα πρεσβεύσουμε κάτι τέτοιο», επεσήμανε η Έλενα Ξενάκη.
Σε ό,τι αφορά στην τελετή αφής, η πρωθιέρεια Μαίρη Μηνά θα δώσει ζωή στο τελετουργικό που έχει εμπνευστεί η χορογράφος Άρτεμις Ιγνατίου. Η μουσική των τελετών φέρει την υπογραφή του Δημήτρη Παπαδημητρίου. Σημειώνεται πως η ΕΟΕ έχει προσκαλέσει σχολεία της Αττικής να παρακολουθήσουν την παράδοση της Ολυμπιακής φλόγας και μαθητές της Ηλείας και της Μεσσηνίας να παραβρεθούν στην τελετή Αφής στην Αρχαία Ολυμπία.
Η διαδρομή της Ολυμπιακής φλόγας
1η ημέρα- Τετάρτη 26/11/2025
Αρχ. Ολυμπία - Πύργος - Αμαλιάδα - Αρχ. Ήλιδα - Λαμπεία - Καλάβρυτα.
2η ημέρα - Πέμπτη 27/11/2025
Καλάβρυτα - Πάτρα - Γέφυρα Ρίο - Αγρίνιο - Καρπενήσι.
3η ημέρα - Παρασκευή 28/11/2025
Καρπενήσι - Καρδίτσα - Μουζάκι - Πύλη - Μέτσοβο.
4η ημέρα - Σάββατο 29/11/2025
Μέτσοβο - Γρεβενά - Κοζάνη - Πτολεμαΐδα - Άργος Ορεστικό -Καστοριά.
5η ημέρα - Κυριακή 30/11/2025
Καστοριά - Φλώρινα - Παλαιός Αγ. Αθανάσιος - Έδεσσα-Σκύδρα - Νάουσα.
6η ημέρα - Δευτέρα 1/12/2025
Νάουσα - Γιαννιτσά - Σέρρες - Δράμα - Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης - Θεσσαλονίκη.
7η ημέρα - Τρίτη 2/12/2025
Θεσσαλονίκη - Ελασσόνα - Πορταριά Πηλίου - Λαμία.
8η ημέρα - Τετάρτη 3/12/2025
Λαμία - Αράχωβα - Λιβαδειά - Κηφισιά - Μαρούσι - ΕΟΕ - Περιστέρι - Αιγάλεω - Καλλιθέα - Νέα Σμύρνη - Ακρόπολη.
9η ημέρα - Πέμπτη 4/12/2025
Ακρόπολη - Πλ. Συντάγματος - Μητρόπολη Αθηνών - Δημαρχείο Αθηνών - Πλ. Ομονοίας - Παλαιά Βουλή - Ακαδημία - Πανεπιστήμιο - Εθν. Αρχαιολ. Μουσείο - Πεδίο Άρεως - Μέγαρο Μουσικής - Εθνική Πινακοθήκη - Παναθηναϊκό Στάδιο.