Στις 26/11 η αφή της Ολυμπιακής Φλόγας, στις 4/12 η παράδοσή της στους Ιταλούς.

Συνολικά 2.200 χιλιόμετρα σε εννέα ημέρες θα «καλύψει» η Ολυμπιακή φλόγα στην Ελλάδα, προτού παραδοθεί στους διοργανωτές των Χειμερινών Ολυμπιακών αγώνων 2026, σε Μιλάνο και Κορτίνα.

Η ΕΟΕ παρουσίασε σήμερα, Πέμπτη, τις τελετές για την Ολυμπιακή φλόγα. Η αφή στην Αρχαία Ολυμπία θα γίνει στις 26 Νοεμβρίου. Θα ακολουθήσει λαμπαδηδρομία εννέα ημερών, που θα καλύψει 2.200 χιλιόμετρα σε 23 νομούς και επτά περιφέρειες, ενώ θα γίνουν 36 τελετές υποδοχής. Στις 4 Δεκεμβρίου, στο Παναθηναϊκό στάδιο, θα γίνει η παράδοση της φλόγας στην οργανωτική επιτροπή των Χειμερινών Ολυμπιακών αγώνων 2026.

Πρώτος λαμπαδηδρόμος θα είναι ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής του σκι, Αλέξανδρος Γκιννής. «Ήταν ένα απίστευτο συναίσθημα όταν έμαθα ότι θα είμαι ο πρώτος λαμπαδηδρόμος. Με γέμισε υπερηφάνεια και συγκίνηση και είναι μία τιμή που θα την έχω μαζί μου μια ολόκληρη ζωή», δήλωσε ο «ασημένιος» παγκόσμιος πρωταθλητής του αλπικού σκι.

Η Έλενα Ξενάκη, εκπροσωπώντας την εθνική ομάδα πόλο γυναικών που αναδείχθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια το καλοκαίρι, θα είναι η τελευταία λαμπαδηδρόμος και θα ανάψει τον βωμό στο Παναθηναϊκό στάδιο. «Είναι μοναδικό συναίσθημα, είναι κάτι που θα μείνει χαραγμένο στην καρδιά όλων μας. Η φλόγα είναι κάτι παραπάνω από ένα σύμβολο, κουβαλά μέσα της όνειρα, αξίες, δύναμη και είμαι πολύ χαρούμενη που εγώ και οι συμπαίκτριες μου θα πρεσβεύσουμε κάτι τέτοιο», επεσήμανε η Έλενα Ξενάκη.

Σε ό,τι αφορά στην τελετή αφής, η πρωθιέρεια Μαίρη Μηνά θα δώσει ζωή στο τελετουργικό που έχει εμπνευστεί η χορογράφος Άρτεμις Ιγνατίου. Η μουσική των τελετών φέρει την υπογραφή του Δημήτρη Παπαδημητρίου. Σημειώνεται πως η ΕΟΕ έχει προσκαλέσει σχολεία της Αττικής να παρακολουθήσουν την παράδοση της Ολυμπιακής φλόγας και μαθητές της Ηλείας και της Μεσσηνίας να παραβρεθούν στην τελετή Αφής στην Αρχαία Ολυμπία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η διαδρομή της Ολυμπιακής φλόγας

1η ημέρα- Τετάρτη 26/11/2025

Αρχ. Ολυμπία - Πύργος - Αμαλιάδα - Αρχ. Ήλιδα - Λαμπεία - Καλάβρυτα.

2η ημέρα - Πέμπτη 27/11/2025

Καλάβρυτα - Πάτρα - Γέφυρα Ρίο - Αγρίνιο - Καρπενήσι.

3η ημέρα - Παρασκευή 28/11/2025

Καρπενήσι - Καρδίτσα - Μουζάκι - Πύλη - Μέτσοβο.

4η ημέρα - Σάββατο 29/11/2025

Μέτσοβο - Γρεβενά - Κοζάνη - Πτολεμαΐδα - Άργος Ορεστικό -Καστοριά.

5η ημέρα - Κυριακή 30/11/2025

Καστοριά - Φλώρινα - Παλαιός Αγ. Αθανάσιος - Έδεσσα-Σκύδρα - Νάουσα.

6η ημέρα - Δευτέρα 1/12/2025

Νάουσα - Γιαννιτσά - Σέρρες - Δράμα - Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης - Θεσσαλονίκη.

7η ημέρα - Τρίτη 2/12/2025

Θεσσαλονίκη - Ελασσόνα - Πορταριά Πηλίου - Λαμία.

8η ημέρα - Τετάρτη 3/12/2025

Λαμία - Αράχωβα - Λιβαδειά - Κηφισιά - Μαρούσι - ΕΟΕ - Περιστέρι - Αιγάλεω - Καλλιθέα - Νέα Σμύρνη - Ακρόπολη.

9η ημέρα - Πέμπτη 4/12/2025

Ακρόπολη - Πλ. Συντάγματος - Μητρόπολη Αθηνών - Δημαρχείο Αθηνών - Πλ. Ομονοίας - Παλαιά Βουλή - Ακαδημία - Πανεπιστήμιο - Εθν. Αρχαιολ. Μουσείο - Πεδίο Άρεως - Μέγαρο Μουσικής - Εθνική Πινακοθήκη - Παναθηναϊκό Στάδιο.