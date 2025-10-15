Τέλη του 2025 θα ξεκινήσουν οι εργασίες στο Καλλιμάρμαρο για να μπορεί να φιλοξενήσει αγώνες.

Ο πρόεδρος της ΕΟΕ, Ισίδωρος Κούβελος, εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι το Καλλιμάρμαρο θα μπορεί να φιλοξενεί αγώνες στίβου, επιπέδου Diamond League, από το 2026.

Στόχος είναι να επανέλθει το Παναθηναϊκό στάδιο στην αρχική χρήση του, με τη φιλοξενία αγώνων στίβου, επεσήμανε, μιλώντας στην ΕΡΑ ΣΠΟΡ.

«Βεβαίως, δεν μπορείς να κάνεις όλα τα αγωνίσματα, διότι δεν επιτρέπει η κλειστή στροφή, αλλά μπορείς να κάνεις αγωνίσματα τα οποία προσελκύουν τεράστιο ενδιαφέρον του κόσμου. Και όχι μόνο Ελλήνων, αλλά και από το εξωτερικό. Μιλάω για αθλητικές διοργανώσεις κατηγορίας Diamond League», τόνισε.

«Όλοι οι μεγάλοι αθλητές που επικοινωνήσαμε μαζί τους, όπως ο Ντουπλάντις του επί κοντώ... το όνειρο της ζωής του είναι να αγωνιστεί στο Καλλιμάρμαρο», σημείωσε αναφερόμενος στον παγκόσμιο ρέκορντμαν του αγωνίσματος και υπενθύμισε τον ενθουσιασμό που εξέφρασε πρόσφατα ο Νόβακ Τζόκοβιτς, όταν επισκέφθηκε το Παναθηναϊκό στάδιο.

«Το να έρθουν να αγωνιστούν αθλητές όπως ο Τεντόγλου στο μήκος, ή ο Καραλής, ο Ντουπλάντις στο επί κοντώ, στο άλμα σε ύψος... μπορούν να γίνουν αγωνίσματα που προσελκύουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον του κόσμου», συμπλήρωσε.

«Η Αθήνα γίνεται παγκόσμιο κέντρο κλασικού αθλητισμού με τους αγώνες Diamond League που θα γίνουν εκεί. Κάτι που θέλουν και ζητούν όλοι οι μεγάλοι Ολυμπιονίκες στίβου», δήλωσε ακόμα και εκτίμησε ότι αυτοί οι αγώνες θα ξεκινήσουν από το 2026. Ακόμα, ανέφερε πως οι τελικοί των μαθητικών αγώνων θα φιλοξενούνται στο Καλλιμάρμαρο.

Ο Ισίδωρος Κούβελος δήλωσε ότι ήδη ζητήθηκε άδεια από την υπουργό Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη και ο χορηγός της ΕΟΕ, η Alter Ego, συμφώνησε να υποστηρίξει οικονομικά τις αλλαγές που θα γίνουν στο Παναθηναϊκό στάδιο. Αυτές περιλαμβάνουν νέο φωτισμό, ελαστικό τάπητα, αποδυτήρια και άλλες εγκαταστάσεις.

«Ήδη έχει κλείσει η συμφωνία για τα φώτα και έχουμε πάρει προσφορές για τον ελαστικό τάπητα. Αυτά μόνο κοστίζουν 2 εκατομμύρια ευρώ», είπε και πρόσθεσε πως οι εργασίες θα ξεκινήσουν προς τα τέλη του χρόνου.