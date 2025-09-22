Στο «πιο ιστορικό αθλητικό κέντρο του κόσμου» ο Τζόκοβιτς.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς επισκέφθηκε το Καλλιμάρμαρο το Σαββατοκύριακο και από τις φωτογραφίες που ανάρτησε στο Instagram φαίνεται πως το απόλαυσε με την ψυχή του.

«Λίγες (Ολυμπιακές) φωτογραφίες από το Σαββατοκύριακο. Δοκίμασα το sliding stretch backhand μου στο πιο ιστορικό αθλητικό κέντρο του κόσμου», έγραψε στον λογαριασμό του ο Σέρβος τενίστας και ανάρτησε τρεις φωτογραφίες από το Παναθηναϊκό στάδιο.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα ο Νόβακ Τζόκοβιτς έχει εγκατασταθεί στην Ελλάδα, μαζί με την οικογένειά του.

{https://www.instagram.com/p/DO5zR64iHUw/?img_index=1}