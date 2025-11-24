Ξεκίνησε και επίσημα η αντίστροφη μέτρηση για τις δύο μοναδικές εκδηλώσεις σε Αρχαία Ολυμπία και Καλλιμάρμαρο.

Η Αρχαία Ολυμπία και το Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο ετοιμάζονται να υποδεχτούν μαθητές για να ζήσουν από κοντά την ιστορία και τη μαγεία της Ολυμπιακής Φλόγας. Στις 26 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η Τελετή Αφής στην Αρχαία Ολυμπία, ενώ στις 4 Δεκεμβρίου η Φλόγα θα παραδοθεί στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο, ενόψει των Χειμερινών Αγώνων «Μιλάνο – Κορτίνα 2026».

Οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κυρίως στις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Αττικής ανταποκρίθηκαν ενθουσιωδώς στο κάλεσμα ώστε οι μαθητές να παρακολουθήσουν από κοντά τις τελετές που συνδυάζουν ιστορία, πολιτισμό και αθλητισμό, βιώνοντας το Ολυμπιακό Πνεύμα μέσα από εκπαιδευτικές δράσεις, πολιτιστικά προγράμματα και ξενάγηση στους ιστορικούς χώρους.

Μέσα από αυτή την εμπειρία, οι μαθητές θα συνδεθούν με την ιστορία του Ολυμπισμού και θα εμπνευστούν από αξίες όπως η φιλία, ο σεβασμός και η αριστεία – αξίες που η Ολυμπιακή Φλόγα συμβολίζει εδώ και αιώνες. Η συμμετοχή υπόσχεται να μείνει ανεξίτηλη στη μνήμη τους και να ενισχύσει την αγάπη τους για τον αθλητισμό, την ιστορία και τον πολιτισμό.

{https://exchange.glomex.com/video/v-deg2eh33e45l?integrationId=40599y14juihe6ly}