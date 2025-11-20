Το χρονοδιάγραμμα των σχολικών διακοπών για τα φετινά Χριστούγεννα - Πότε ανοίγουν τα σχολεία το 2026

Οι μαθητές σε όλη τη χώρα μετρούν ήδη αντίστροφα για τις χριστουγεννιάτικες διακοπές του 2025, οι οποίες φέτος θα έχουν διάρκεια 16 ημερών, προσφέροντας μια σημαντική ανάπαυλα σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Ήδη πολλά σχολεία ιδίως της Πρωτοβάθμιας (Δημοτικά και Νηπιαγωγεία) προγραμματίζουν τον στολισμό αιθουσών και κοινόχρηστων χώρων προς το τέλος Νοεμβρίου, ώστε το χριστουγεννιάτικο κλίμα να «αγκαλιάσει» μαθητές και εκπαιδευτικούς από τις πρώτες μέρες του Δεκεμβρίου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-decklxfgixzl?integrationId=40599y14juihe6ly}

Πότε κλείνουν τα σχολεία για τις διακοπές των Χριστουγέννων 2025

Σύμφωνα με την ισχύουσα εγκύκλιο λειτουργίας σχολικών μονάδων, η τελευταία ημέρα μαθημάτων πριν τις γιορτές είναι η Τρίτη 23 Δεκεμβρίου. Τα σχολεία θα λειτουργήσουν κανονικά, ωστόσο –ιδιαίτερα στην Πρωτοβάθμια– η ημέρα θα είναι αφιερωμένη σε γιορτές, θεατρικά, τραγούδια και χριστουγεννιάτικες δράσεις, όπως συμβαίνει παραδοσιακά. Από την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου ξεκινούν επίσημα οι διακοπές, οι οποίες διαρκούν έως και την 7η Ιανουαρίου.

Χριστούγεννα 2025: Πότε ανοίγουν τα σχολεία μετά τις γιορτές

Η επιστροφή στα θρανία έχει οριστεί για την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026, ημέρα κατά την οποία όλα τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επανέρχονται κανονικά στο πρόγραμμα μαθημάτων. Έτσι, οι μαθητές όλων των βαθμίδων θα απολαύσουν μια 16ήμερη παύση, η οποία είναι η πρώτη μεγάλη ανάσα της νέας σχολικής χρονιάς.