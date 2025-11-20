Τριήμερα χαμόγελα για «τυχερούς» μαθητές ενόψει της 21ης Νοεμβρίου, πού θα έχουμε κλειστά σχολεία.

Χαμόγελα τριημέρου προ των πυλών για τους μαθητές του Δήμου Βάρης καθώς αύριο, Παρασκευή 21 Νοεμβρίου, τα σχολεία της περιοχής θα είναι κλειστά λόγω του εορτασμού των Εισοδίων της Θεοτόκου. Οπότε οι μαθητές αποκλειστικά της δημοτικής ενότητας της Βάρης αύριο δεν θα πάνε σχολείο καθώς δεν θα λειτουργήσει καμία εκπαιδευτική βαθμίδα ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι κλειστά θα παραμείνουν τόσο τα Φροντιστήρια όσο και τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών. Η Βάρη κάθε χρόνο ανήμερα της 21ης Νοεμβρίου τιμά με ξεχωριστή λαμπρότητα τα Εισόδια της Υπεραγίας Θεοτόκου με εορταστικές εκδηλώσεις, λιτάνευση της Ιερής Εικόνας της Υπεραγίας Θεοτόκου υπό τους ήχους της Φιλαρμονικής του Δήμου με επισημότητα και εορταστική ατμόσφαιρα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και σε άλλες περιοχές της χώρας η 21η Νοεμβρίου αποτελεί τοπική αργία που προβλέπει κλειστά σχολεία. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα των Χανίων και της Λιβαδειάς. Επίσης κλειστά σχολεία έχουμε ανήμερα των Εισοδίων της Θεοτόκου και σε Κίμωλο λόγω του εορτασμού της Παναγίας Οδηγήτριας αλλά και σε Σκιάθο προς τιμήν της Παναγίας Εικονίστριας, προστάτιδας του νησιού. Οι τυχεροί λοιπόν μαθητές αυτών των περιοχών μετά το σημερινό σχόλασμα θα έχουν μπροστά τους ένα τριήμερο ξεκούρασης και ανάπαυλας μακριά από διαβάσματα, σχολικές υποχρεώσεις και εργασίες.

Τι γιορτάζουμε τα Εισόδια της Θεοτόκου

Kάθε χρόνο ανήμερα της 21ης Νοεμβρίου τιμώνται τα Εισόδια της Θεοτόκου, μια μεγάλη θεομητορική γιορτή που αποτελεί τον προάγγελο και τα προεόρτια για την έλευση των Χριστουγέννων. Η Παναγία γεννήθηκε από μεγάλους σε ηλικία γονείς, τον Ιωακείμ και την Άννα, οι οποίοι είχαν προσευχηθεί στον Θεό να τους χαρίσει ένα μωρό και εκείνοι με τη σειρά τους να το αφιερώσουν στον Ναό Του. Όταν η Μαρία έγινε τριών ετών, οδηγήθηκε από τους γηραιούς γονείς της στο Ναό του Σολομώντος, προκειμένου να εκπληρωθεί το τάμα τους προς τον Θεό. Η Μαρία ανήλθε μόνη της τα 15 σκαλοπάτια που οδηγούσαν στον Ναό και παραδόθηκε από τους γονείς της στα χέρια του ιερέα Ζαχαρία. Αυτός την ευλόγησε και είπε «Εμεγάλυνε ο Κύριος το όνομά σου σε όλες τις γενεές. Με σένα θα ευλογηθούν τα έθνη και ο Κύριος θα λυτρώσει τους υιούς του Ισραήλ». Ο Ζαχαρίας οδήγησε τη Μαρία στο ιερό του Ναού, όπου το κορίτσι έμεινε για 12 ολόκληρα χρόνια.Έτσι η Μαρία αφιερώθηκε και αφοσιώθηκε στον Θεό και αργότερα να γίνει η μητέρα του Χριστού, Παναγία.