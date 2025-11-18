Η 21η Νοεμβρίου, ημέρα εορτασμού των Εισοδίων της Θεοτόκου, αποτελεί κάθε χρόνο τοπική αργία για την εκπαιδευτική κοινότητα της Βάρης.

Οι μαθητές επέστρεψαν στα θρανία και στην σχολική καθημερινότητα μετά την χθεσινή γιορτή και τις αφιερωματικές εκδηλώσεις για την 52η Επέτειο του Πολυτεχνείου. Όμως για μερικούς τυχερούς μαθητές μεγάλου Δήμου της Αττικής η εβδομάδα κρύβει ένα εμβόλιμο τριήμερο με κλειστά σχολεία και έξτρα μέρα ανάπαυλας.

Μετά από τρεις μέρες μέρες, μετά το σχόλασμα της Πέμπτης 20 του μήνα οι μαθητές της Βάρης δεν θα πάνε σχολείο την Παρασκευή 21 Νοέμβρη και εκμεταλλευόμενοι και την έλευση του σαββατοκύριακου θα απολαύσουν ένα γεμάτο τριήμερο με απεριόριστο ελεύθερο χρόνο. Ο λόγος αυτής της αργίας είναι ότι η Βάρη έχει αργία ανήμερα των Εισοδίων της Θεοτόκου.

Κάθε χρόνο στις 21 Νοέμβρη η Βάρη τιμά δεόντως την υπεραγία Θεοτόκο στη Θεομητορική εορτή των Εισοδίων της Θεοτόκου με τα σχολεία όλων των βαθμίδων να είναι κλειστά ανήμερα της εορτής. Η σχολική και μαθητική κοινότητα έχει ήδη ενημερωθεί ότι την προσεχή Παρασκευή όλα τα σχολεία της δημοτικής ενότητας Βάρης θα παραμείνουν κλειστά, καθώς η ημέρα έχει καθιερωθεί ως αργία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κλειστά θα είναι πέρα από τα σχολεία της Βάρης και οι λοιπές εξωσχολικές εκπαιδευτικές δομές όπως φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών.

Πού αλλού θα έχουμε κλειστά σχολεία την Παρασκευή 21 Νοέμβρη

Παράλληλα τα Εισόδια της Θεοτόκου που τιμώνται την προσεχή Παρασκευή 21 Νοεμβρίου με αργία και κλειστά σχολεία σε Χανιά και Λιβαδειά, καθώς και σε Κίμωλο λόγω του εορτασμού της Παναγίας Οδηγήτριας αλλά και σε Σκιάθο προς τιμήν της Παναγίας Εικονίστριας, προστάτιδας του νησιού.