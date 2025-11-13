Τα σχολεία καλούνται να γιορτάσουν την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία με προγραμμάτα συμπερίληψης και ευαισθητοποίησης των μαθητών.

Με εγκύκλιο που απέστειλε το Υπουργείο Παιδείας στα σχολεία όλων των βαθμίδων, καθορίζεται μια διαφορετική σχολική μέρα την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ).

Οι μαθητές θα προσέλθουν κανονικά στα σχολεία ωστόσο το πρόγραμμα των μαθημάτων θα προσαρμοστεί ώστε να πραγματοποιηθούν δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και συμπερίληψης. Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι σχολικές μονάδες καλούνται να προγραμματίσουν εκδηλώσεις, οργανωμένα παιχνίδια, καλλιτεχνικές και αθλητικές δραστηριότητες, σε συνεργασία με τις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.), τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και τους Συμβούλους Εκπαίδευσης. Στόχος είναι η καλλιέργεια σεβασμού και αποδοχής της διαφορετικότητας και η ενημέρωση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία στην εκπαίδευση και στην κοινωνία.

Για την υποστήριξη των σχολικών δράσεων, το Υπουργείο προτείνει την αξιοποίηση του ιστότοπου του Ι.Ε.Π. “Προσβάσιμο” και της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης, που διαθέτουν κατάλληλο υλικό για συζητήσεις και δραστηριότητες γύρω από τη συμπερίληψη. Παράλληλα, το Υπουργείο Παιδείας διοργανώνει κεντρική εκδήλωση με αφορμή την ημέρα, την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, ώρα 10:00 – 12:00, στην αίθουσα Jacqueline de Romilly στο ΥΠΑΙΘΑ, η οποία θα μεταδοθεί και διαδικτυακά. Η εκδήλωση θα αναδείξει τη φωνή των μαθητών με αναπηρία, καθώς και καλές πρακτικές συνεκπαίδευσης από σχολεία όλης της χώρας, με στόχο να διαδοθεί το μήνυμα ότι η εκπαίδευση είναι δικαίωμα όλων, χωρίς αποκλεισμούς.