Ποιοι μαθητές και πότε θα δώσουν το παρών στην Τελετή Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας στην Αρχαία Ολυμπία και την Τελετή Παράδοσης της Φλόγας στο Καλλιμάρμαρο.

Η επέτειος του Πολυτεχνείου 2025 στις 17 του μήνα που φέτος «πέφτει» Δευτέρα φέρνει χαμόγελα τριημέρου στους μαθητές που κερδίζουν αποχή από τις σχολικές εργασίες όμως καλούνται να προσέλθουν υποχρεωτικά στα σχολεία ανήμερα του εορτασμού για να παρακολουθήσουν τα αφιερωματικά δρώμενα των συμμαθητών τους.

Μετά και το σχολικό τριήμερο άνευ μαθημάτων, η επόμενη οριζόντια αργία για όλους τους μαθητές είναι η ανάπαυλα για τις χριστουγεννιάτικες διακοπές που φέτος θα διαρκέσουν 16 μέρες. Όμως υπάρχουν δύο ακόμη εμβόλιμες ευκαιρίες για ανάπαυλα των μαθητών από τα μαθήματα του σχολείου αλλά με παράλληλη υποχρεωτική παρουσία στις εκδηλώσεις για την Τελετή Αφής και Παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες «Μιλάνο – Κορτίνα 2026».

Ειδικότερα, μετά το κάλεσμα ευρείας σχολικής συμμετοχής που απήυθυνε το Υπουργείο Παιδείας στα σχολεία της Αττικής, της Δυτικής Ελλάδας και της Πελοποννήσου, θα γίνει η επιλογή των σχολικών μονάδων όπου οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την Τελετή Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας στην Αρχαία Ολυμπία στις 26 Νοεμβρίου και την Τελετή Παράδοσης της Φλόγας στο Παναθηναϊκό Στάδιο στις 4 Δεκεμβρίου.

Οι συμμετέχοντες μαθητές θα ζήσουν από κοντά την ιστορία και το Ολυμπιακό Πνεύμα, με εκπαιδευτικές δράσεις, πολιτιστικά δρώμενα και ξενάγηση στους ιστορικούς χώρους, ενώ η συμμετοχή είναι προαιρετική με ενυπόγραφη συγκατάθεση γονέων/κηδεμόνων.

Όπως διευκρινίζεται, δεν πρόκειται για σχολική αργία ή αναστολή μαθημάτων, αλλά για εκπαιδευτικές δράσεις που εντάσσονται στο πρόγραμμα Ολυμπιακής Παιδείας. Η πρωτοβουλία αυτή δίνει στους μαθητές τη δυνατότητα να γίνουν μέρος ενός παγκόσμιου γεγονότος και να εμπνευστούν από τις αξίες του Ολυμπισμού: φιλία, σεβασμό και αριστεία.