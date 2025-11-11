Να θεσπιστεί ανώτατο όριο 20 μαθητών ανά τάξη σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά αρχής γενομένης από την επόμενη σχολική χρονιά.

Τη θεσμοθέτηση ανώτατου αριθμού 20 μαθητών ανά τάξη στα Νηπιαγωγεία και στα Δημοτικά σχολεία ζητά η Πανελλήνια Επιστημονική Ένωση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, επισημαίνοντας ότι η ρύθμιση αυτή μπορεί να αποτελέσει καθοριστικό βήμα για την αναβάθμιση της ποιότητας της διδασκαλίας και τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων.

Σύμφωνα με την πρόταση της Ένωσης, το μέτρο θα πρέπει να ισχύσει από τον Σεπτέμβριο του 2026, για τις εγγραφές του σχολικού έτους 2026–2027, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν τον Μάρτιο. Παράλληλα, ζητείται να οριστεί ελάχιστος αριθμός 12 μαθητών ανά τμήμα, ώστε να διασφαλίζεται η λειτουργικότητα των σχολείων και η ομαλή κατανομή προσωπικού.

Μείωση αριθμού μαθητών – αύξηση ποιότητας

Οι διευθυντές επισημαίνουν ότι η μείωση του αριθμού των μαθητών μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην εξατομικευμένη υποστήριξη κάθε παιδιού, ιδίως σε μια εποχή που παρατηρείται αύξηση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Όπως τονίζουν, τμήματα με περισσότερους από 20 μαθητές δυσχεραίνουν την παιδαγωγική οργάνωση, περιορίζουν την προσοχή του εκπαιδευτικού σε κάθε μαθητή και τελικά επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας.

Η Ένωση υπενθυμίζει επίσης ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μείωση των εγγραφών στα νηπιαγωγεία και στην Α΄ Δημοτικού, γεγονός που καθιστά πιο ρεαλιστική την εφαρμογή της πρότασης χωρίς να απαιτούνται μεγάλης κλίμακας αλλαγές σε υποδομές.

Έκκληση για πολιτική βούληση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης καλεί το Υπουργείο Παιδείας να νομοθετήσει άμεσα τη ρύθμιση και να προχωρήσει σε σχεδιασμό εξαετίας, ώστε από το σχολικό έτος 2031–2032 να μην υπάρχει κανένα τμήμα δημοτικού ή νηπιαγωγείου με πάνω από 20 μαθητές. Παράλληλα, ζητεί από όλα τα πολιτικά κόμματα να τοποθετηθούν δημόσια και να συμβάλουν στην έναρξη διαλόγου στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής.

Όπως τονίζει η Ένωση, η εφαρμογή του μέτρου είναι παιδαγωγικά επιβεβλημένη και απολύτως εφικτή, καθώς μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά στη δημιουργία σχολείων πιο ανθρώπινων, πιο συμμετοχικών και πιο αποτελεσματικών για όλα τα παιδιά.