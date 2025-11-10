17 Νοέμβρη: Τι ισχύει για τα σχολεία και τα φροντιστήρια, το καθεστώς των απουσιών - Πώς θα λειτουργήσουν τα ΑΕΙ.

Οι μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας προετοιμάζονται για τις εορταστικές σχολικές εκδηλώσεις με αφορμή τον εορτασμό των γεγονότων του Πολυτεχνείου ανήμερα της 17ης Νοέμβρη, την ερχόμενη Δευτέρα. Η γιορτή του Πολυτεχνείου κάθε 17η Νοεμβρίου καθιερώθηκε το 1981, από την τότε νεοεκλεγείσα κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ. Αυτήν την ημέρα γιορτάζουμε την εξέγερση του Πολυτεχνείου που πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 1973, ως εκδήλωση της λαϊκής αντίθεσης στο καθεστώς της Χούντας των Συνταγματαρχών. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία την 17 Νοεμβρίου πραγματοποιούνται εορταστικές εκδηλώσεις στα σχολεία για την επέτειο του Πολυτεχνείου και τον αντιδικτατορικό αγώνα.

«Εδώ Πολυτεχνείο»: Τι γιορτάζουμε στην Επέτειο της 17ης Νοέμβρη

Για επτά χρόνια, η Ελλάδα βρισκόταν κάτω από το καθεστώς της στρατιωτικής δικτατορίας. Η Δημοκρατία είχε καταλυθεί, οι πολίτες δεν μπορούσαν να εκφράσουν ελεύθερα τη γνώμη τους, δεν ψήφιζαν, δεν εξέλεγαν τους ηγέτες τους. Οι εφημερίδες και τα ραδιόφωνα λογοκρίνονταν και έλεγαν μόνο ό,τι επέτρεπαν οι δικτάτορες. Μέσα σε αυτό το σκοτάδι, οι φοιτητές ήταν οι πρώτοι που τόλμησαν να υψώσουν το ανάστημά τους. Νέα παιδιά, μαζί με μαθητές, οχυρώθηκαν στο Πολυτεχνείο, το Νοέμβρη του 1973, και έστησαν έναν αυτοσχέδιο ραδιοφωνικό σταθμό. Από εκεί ακουγόταν συνεχώς το μήνυμα:

«Εδώ Πολυτεχνείο! Ελεύθεροι αγωνιζόμενοι φοιτητές, ελεύθεροι αγωνιζόμενοι Έλληνες!» Τα συνθήματά τους για Ελευθερία, Δημοκρατία και Ενότητα εμψύχωναν τον λαό να μη φοβάται. Παρά τη βία, τις απειλές και την πολιορκία από τον στρατό, οι φοιτητές δεν λύγισαν. Για τρεις μέρες το Πολυτεχνείο ήταν σύμβολο Αντίστασης. Μέχρι τη νύχτα που τα τανκς μπήκαν μέσα, καταπατώντας τις πύλες και βυθίζοντας στο αίμα την εξέγερση. Η θυσία των φοιτητών και των μαθητών εκείνων των ημερών έγινε το προοίμιο του τέλους της δικτατορίας, που έπεσε λίγους μήνες αργότερα. Έκτοτε, κάθε 17 Νοέμβρη, τιμούμε τη θυσία των παιδιών που πάλεψαν για τη Δημοκρατία, την Ελευθερία, τα δικαιώματα όλων μας υπενθυμίζοντας μας ότι ο αγώνας για ελευθερία και δημοκρατία κερδίζεται, προστατεύεται και διεκδικείται με πίστη και ενότητα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-cx112qhpcn81?integrationId=40599y14juihe6ly}

Γιορτή του Πολυτεχνείου 2025 – Υποχρεωτική παρουσία μαθητών στις εκδηλώσεις

Η Επέτειος του Πολυτεχνείου τιμάται και φέτος, Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025, με σχολικές εκδηλώσεις σε όλα τα σχολεία της χώρας, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας. Όπως ορίζει το σχολικό πρωτόκολλο, όλοι οι μαθητές καλούνται να προσέλθουν κανονικά στα σχολεία το πρωί της επετείου, καθώς θα τηρηθεί απουσιολόγιο. Οι απουσίες της ημέρας θεωρούνται αδικαιολόγητες, όπως σε κάθε άλλη σχολική εκδήλωση. Μετά την καταγραφή των παρουσιών, οι μαθητές θα παρακολουθήσουν τα αφιερωματικά δρώμενα και τις γιορτές που έχουν ετοιμάσει οι σχολικές κοινότητες, στην αίθουσα εκδηλώσεων ή στον χώρο συγκέντρωσης κάθε σχολείου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Όπως ορίζει το σχολικό πρωτόκολλο για την Επέτειο του Πολυτεχνείου «ανήμερα της 17ης Νοεμβρίου στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πραγματοποιούνται εκδηλώσεις. Η χρονική διάρκεια και το περιεχόμενο των εκδηλώσεων καθορίζονται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων. Ειδικά για τα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά, οι μαθητές/τριες που παρακολουθούν το Ολοήμερο Πρόγραμμα, συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του σχολείου και αποχωρούν με τους/τις άλλους/ες μαθητές/τριες. Με ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας-Προϊσταμένου/μένης και του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών ειδοποιούνται οι γονείς και οι κηδεμόνες για την ώρα αποχώρησης των μαθητών/τριών από το σχολείο.» Η συμμετοχή στη σχολική γιορτή είναι υποχρεωτική για όλους τους μαθητές, καθώς αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της ιστορικής παιδείας. Οι εκδηλώσεις στοχεύουν όχι μόνο στη μνήμη των γεγονότων του Πολυτεχνείου αλλά και στην καλλιέργεια της δημοκρατικής συνείδησης των μαθητών.

{https://exchange.glomex.com/video/v-cx110mofw141?integrationId=40599y14juihe6ly}

Τι προβλέπει το πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας

Σύμφωνα με την επίσημη εγκύκλιο: «Ανήμερα της 17ης Νοεμβρίου, στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πραγματοποιούνται εκδηλώσεις. Η χρονική διάρκεια και το περιεχόμενο των εκδηλώσεων καθορίζονται από τον Σύλλογο Διδασκόντων.» Για τα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά Σχολεία, οι μαθητές που παρακολουθούν το Ολοήμερο Πρόγραμμα συμμετέχουν κανονικά στις εκδηλώσεις και αποχωρούν μαζί με τους υπόλοιπους μαθητές, σύμφωνα με την ώρα που θα ενημερωθούν οι γονείς και κηδεμόνες τους από τη διεύθυνση του σχολείου.Τα σχολικά δρώμενα επικεντρώνονται στα γεγονότα του Νοέμβρη του 1973 στην αντίσταση των φοιτητών ενάντια στη δικτατορία και στη μάχη για τη Δημοκρατία. Η γιορτή του Πολυτεχνείου δεν είναι απλώς μια τυπική σχολική υποχρέωση, αλλά ένα μάθημα δημοκρατίας και ιστορικής μνήμης.

Κλειστά τα πανεπιστήμια ανήμερα της Επετείου του Πολυτεχνείου - Κλειστά και τα Φροντιστήρια

Παραδοσιακά τα πανεπιστήμια όλης της χώρας ανήμερα της Επετείου του Πολυτεχνείου παραμένουν κλειστά. Αντίστοιχα θα παραμείνουν κλειστά και στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών και τα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης χωρίς να πραγματοποιούνται μαθήματα με τους μαθητές να επιστρέφουν στα θρανία από την Τρίτη 18 του μήνα.