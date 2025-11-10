Στη περιοχή της Πελοποννήσου εστιάζεται το κύμα κακοκαιρίας, το οποίο κινείται πλέον από τα δυτικά προς τα ανατολικά.

Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει η κακοκαιρία στην Πελοπόννησο, με τις έντονες βροχοπτώσεις να δημιουργούν επικίνδυνες καταστάσεις σε πολλές περιοχές.

Δρόμοι πλημμύρισαν, οδηγοί εγκλωβίστηκαν, ενώ κλειστά παραμένουν και σχολεία στη Μεγαλόπολη λόγω του έντονου καιρικού συστήματος.

Προβλήματα σε Βόνιτσα και Αρκαδία

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, λόγω της έντονης βροχόπτωσης στην ευρύτερη περιοχή της Βόνιτσας πλημμύρισαν υπόγεια και δρόμοι, με αποτέλεσμα να γίνουν περίπου 10 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων. Παράλληλα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε ετοιμότητα, λόγω των καιρικών φαινομένων.

Στο μεταξύ, λόγω πάλι της έντονης βροχόπτωσης σε περιοχές της Αρκαδίας και της Μεσσηνίας προκλήθηκαν προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο, Κορίνθου – Τρίπολης – Καλαμάτας.

{https://www.facebook.com/gvasiliadis1/videos/1633983310915708/}

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Αστυνομία, έκλεισε για λίγη ώρα ο αυτοκινητόδρομος στο ύψος της περιοχής, Παραδείσια, της Αρκαδίας, μέχρι να αποκατασταθούν τα προβλήματα και πλέον η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται κανονικά.

Επίσης, με απόφαση του δήμου Μεγαλόπολης της Αρκαδίας θα παραμείνουν κλειστά σήμερα τα σχολεία, λόγω της κακοκαιρίας.

{https://www.facebook.com/gvasiliadis1/videos/854554647321705/}

{https://exchange.glomex.com/video/v-de4id6rpsxvt?integrationId=40599y14juihe6ly}

Εγκλωβισμένοι οδηγοί στην Τρίπολη - Πλημμύρισε ο αυτοκινητόδρομος Μορέας

Η κατάσταση στην Τρίπολη είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς οι σφοδρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν υπερχείλιση ρέματος που βρίσκεται παράλληλα με τον αυτοκινητόδρομο Μορέας, στο ύψος των Παραδεισίων.

Το οδόστρωμα πλημμύρισε και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να κλείσει προσωρινά ο δρόμος που συνδέει την Καλαμάτα με την Τρίπολη.

Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ασθενοφόρα και η Τροχαία, καθώς αρκετοί οδηγοί έχουν εγκλωβιστεί στα αυτοκίνητά τους.

Οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν τη διέλευση από το συγκεκριμένο τμήμα του αυτοκινητόδρομου μέχρι να ολοκληρωθεί η άντληση των υδάτων.

Κλειστά τα σχολεία στη Μεγαλόπολη

Με απόφαση του Δημάρχου Μεγαλόπολης, Κωνσταντίνου Μιχόπουλου, όλα τα σχολεία της περιοχής θα παραμείνουν κλειστά σήμερα, Δευτέρα 10 Νοεμβρίου, εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων και των προβλημάτων που έχουν προκύψει από την κακοκαιρία.

Η κακοκαιρία πλήττει με ιδιαίτερη ένταση τη Μεσσηνία, την Αρκαδία και τη Λακωνία, με τις υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή σε σημεία με συσσώρευση υδάτων.

Πτώσεις δέντρων στη Θεσσαλονίκη

Ακραία φαινόμενα σημειώθηκαν και στη Θεσσαλονίκη, όπου κατά τη διάρκεια της νύχτας οι δυνατές βροχές και η κεραυνική δραστηριότητα προκάλεσαν πτώσεις δέντρων.

{https://exchange.glomex.com/video/v-de4stldvrhwh?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η Πυροσβεστική επενέβη στην οδό Αρμενοπούλου στο κέντρο και στην περιοχή του Ντεπώ, με τις πτώσεις να προκαλούν ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα.

Πλημμύρες σε Ήπειρο και Αιτωλοακαρνανία

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες έπληξαν επίσης περιοχές της Ηπείρου, της Αιτωλοακαρνανίας και των Ιονίων Νησιών.

Στην Πρέβεζα, δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, ενώ η Πυροσβεστική δέχθηκε δεκάδες κλήσεις για αντλήσεις υδάτων από υπόγεια και ημιυπόγεια.

Στην Παλαιά Φιλιππιάδα, ο κεντρικός δρόμος πλημμύρισε, με μηχανήματα του Δήμου Ζηρού να επιχειρούν για την απομάκρυνση των υδάτων και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι τα έντονα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες, κυρίως στα νότια και δυτικά τμήματα της χώρας.